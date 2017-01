Mack Rørvik blir EM-reserve

Målet om en EM-plass ser ut til å ryke for Fredrik Mack Rørvik (23).

LILLEHAMMER: 25.-29. januar er det EM i skiskyting i Duszniki Zdroj i Polen. Som andre reserve er det lite trolig at Fredrik Mack Rørvik fra Målselvs Skiskyttere blir å finne på startstreken.

Satt ut av sykdom

Sesongen startet bra for Mack Rørvik med gode resultater i IBU-cupen før jul. Det medførte at han også ble tatt ut til konkurransene i Italia og Tyskland på nyåret. Dessverre ble 23-åringen satt ut av sykdom og treningsavbrekk, som gjorde at han måtte stå over de viktige rennene. Til avisa Nye Troms sier Mack Rørvik at han har forståelse for at han ikke fikk en EM-plass.

– Det er de siste konkurransene som ødelegger for meg, uten at jeg hadde fått gått dem. I fjor hadde plasseringene mine holdt til plass på EM-laget, men i år har mange flere vært med der oppe i IBU-cupen, sier han.

Skuffet

Mens EM pågår må nå Mack Rørvik belage seg på å gå Norgescuprenn på Lillehammer. Skiskyteren fra Målselv legger ikke skjul på at han heller ville vært med til Polen.

– Det blir en nedtur, men jeg må bare satse på å gjøre det så godt at jeg kommer meg ut til IBU-rundene på tampen av sesongen. Det blir 20 treff på normalen som gjelder og minst én pallplass i Kollen, sier Mack Rørvik til Nye Troms.

EM uttak herrer:

Vetle Sjåstad Christiansen, Geilo IL. Vegard Bjørn Gjermundshaug, Alvdal IL. Andreas Dahlø Wærnes, Trondhjems Skiskyttere. Fredrik Gjesbakk, Bossmo & Ytteren IL. Martin Femsteinevik, Hålandsdal IL. 1. reserve: Kristoffer Langøien Skjelvik, Os IL. 2. reserve: Fredrik Mack Rørvik, Målselvs Skiskyttere.

EM uttak kvinner:

Thekla Brun-Lie, Oslo SSL. Ingrid Landmark Tandrevold, Fossum IF. Marion Røning Huber, Tynset IF. Turi Storstrøm Thoresen, Alvdal IL. Hilde Eide, Øystre Slidre SSL. Karoline Erdal, Førde IL. 1.reserve: Emilie Ågheim Kalkenberg, Skonseng UL. 2.reserve: Rikke Hald Andersen, Asker SK.