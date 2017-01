Knallsuksess med nybegynnerkurs

I helgen som var, arrangerte Bardu Alpinklubb nybegynnerkurs for barn i alderen 6-14 år. Det ble en knallsuksess.

STEILIA: Bardu Alpinklubb hadde travle dager i helga som var. Fra fredag til søndag arrangerte de nybegynnerkurs med 35 påmeldte barn, fordelt på tre grupper

– Vi har hatt en kjempeflott helg, med til sammen 35 unger som har vært på kurs i alderen 6-14 år. Det har vært veldig positivt og de har fått 2+2 timer instruksjon over to dager, sier Morten Hanstad, nestleder i Bardu Alpinklubb.

Lærer fort

Han forteller at barna gjorde stor fremgang i løpet av kurset.

– Det har vært stor fremgang, og det som er så artig med unger i den alderen, er at de lærer forferdelig fort. Vi klarer å få de sjølvstendig på ski på de fire timene og det er veldig bra. Så fokuserer vi også på at foreldrene kan få tips til å følge opp videre, både med tanke på sikkerhet på heis og skiferdigheter, forteller Hanstad.

Søndag var det bitende kaldt i Steilia, og temperaturen lå på nesten 20 kuldegrader.

Kursdeltagerne var overhodet ikke glade for å være ferdig med kurset av den grunn.

– Det har vært fornøyde unger som ikke ville være ferdig med kurset nå det var over. Temperaturen på søndag lå på 18-19 minusgrader, og vi hadde hyppige pauser, men unger bryr seg lite om kaldt vær, de bryr seg egentlig ingenting om været, humrer Hanstad.

Positiv respons

Tilbakemeldingene på tiltaket har utelukkende vært positive.

– Ja, vi har fått mye gode tilbakemeldinger på at det er et godt tiltak. Også på facebook hvor folk har skrytt og det har blitt delt også videre, forteller han.

Og en av årsakene til at responsen har vært så god, er at det hele er helt gratis.

– Ja da, det er det ingen tvil om. Vi har på en måte tenkt at dette skulle være et lavterskeltilbud for alle. Foreldrene til ungene har også fått låne alt av utstyr og heiskort og det som trengs, forteller nestlederen i Bardu Alpinklubb.

– Så vi ser på det på en måte som rekrutterende både til idretten, men også at folk skal komme seg i bakken og være aktiv, da.

Erfaring

De hovedansvarlige for de tre kursene har vært instruktører fra egen klubb.

– Internt i klubben, ja. Vi har hatt erfarne folk som har vært hovedinstruktører, en på hvert kurs. Vi har folk som har erfaring med å holde kurs og være alpintrenere. Så har vi også ungdommer fra klubben i 14-15 årsalderen, som har vært hjelpeinstruktører, forteller Hanstad.

De fleste deltagerne på kurset var fra 6-8 år.

– Mest av de yngste, aller flest mellom seks og åtte år, men det er også enkelte som er 13-14 år som ikke har stått noe særlig på ski tidligere.

De fleste var naturligvis fra Bardu, men det var også noen som var kommet fra både Salangen og Målselv.

Damekveld

Senere denne måneden skal de arrangere kurs for damer. Det er noe som har vært etterspurt.

– Nei, altså, vi skal ha en damekveld med opplæring på ski. Det er en ting som har vært etterspurt. Da kommer vi til å ha en kveld hvor bakken er kun åpen for dem. Det vil være både for nybegynnere og viderekomne, avslutter Hanstad.