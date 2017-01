Gleder seg til NNM på hjemmebane

I Dyrøy er spenningen stor før helgen. Da er skal det nemlig arrangeres Nord-Norsk Mesterskap i volleyball for junior.

BRØSTADBOTN: Det er i klassene U15, U17 og U19 det skal kjempes om å bli best i Nord-Norge denne helgen. I Dyrøy legger de nå ned den siste treningsinnsatsen, som skal sikre seieren i mesterskapet.

– Det blir veldig artig og spennende. Vi trener og prøver å holde humøret oppe, forteller Frida Sæbbe, hovedtrener for jentenes U15 lag og deltrener for både U17 og U19.

Vil ikke spå resultatet

Selv om treneren har tro på jentene, vil hun ikke spå noe resultat på forhånd.

– Jeg vil ikke ”jinxe” det, men jeg har bestandig troa på dem. De er veldig flinke og kan mye hvis de vil, sier Sæbbe.

Volleyballmiljøet i Dyrøy har over tid utviklet seg til å bli ganske stort og populært.

– Det er stort og har vært det i mange år. Det har vært sporten i Dyrøy som alle begynner på og alle er glad i, så det er artig at det er et så stort miljø i en liten bygd, mener Sæbbe.

Nå gleder treneren seg til NNM på hjemmebane, og alle er velkommen til Dyrøyhallen for å følge mesterskapet.

– Det er bare å glede seg og alle kan komme å se på. Det pleier å komme folk å se på og heie. De andre lagene pleier også å ha med seg en del foreldre og tilskuere, så det blir nok en del folk, sier Sæbbe.

NM-billett

Spillerne selv er naturlig nok gira før mesterskapet på hjemmebane.

– Jeg tror det blir veldig bra. Vi skal knuse på og showe litt for publikum og ha det veldig artig, sier Julie Lilleng, kaptein for U19-laget.

– Selv om vi gjør de tingene vi kan så handler det mest om å ha det artig, legger Marit Bolle Karlsen til.

For noen av lagene står det likevel en del på spill. En plass i Norgesmesterskapet tilfaller vinnerne av U17 og U19 klassene.

– Det er litt nervøsitet med at det bare er et lag, førsteplassene i U17 og U19 som går videre til NM, så vi må faktisk gå inn for å gjøre det beste vi kan, selv om vi også skal ha det artig, sier Bolle Karlsen.

De siste treningene før helgen bruker jentene på å finpusse på teknikken.

– Vi prøver å ha mye samspill i laget og øve på de tekniske tingene vi sliter med for å finpusse litt, forteller Lilleng.