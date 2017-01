Skal informere om status for is- og turnhall

Tirsdag skal den foreløpige statusen for is- og turnhall i Finnfjordbotn presenteres for innbyggerne i Lenvik.

FINNSNES: I et arrangement på Facebook inviterer Lenvik kommune alle innbyggerne til et informasjonsmøte om bygging av en is- og turnhall. En prosjektgruppe har frem til nå jobbet med å utrede de forskjellige mulighetene.

– Vi begynner å komme dit hen at vi kan trekke noen foreløpige konklusjoner, sier virksomhetsleder for kultur og idrett, Cato Simonsen.

Ønsker innspill

I tillegg til at det skal informeres om prosjektet så langt, kan innbyggerne også få komme med innspill til prosjektet.

– Vi er først og fremst interessert i gode tips til utviklingsområder som vi kanskje ikke har tatt med hittil i prosessen, sier Simonsen, som håper på et godt oppmøte med gode innspill.

– I en sånn forstudie som har foregått nå har man ikke gått så dypt ned i tallmaterialet, og dermed så har man helt sikkert ikke fått med seg alle nyanser og alle gode ting som kan gjøres i kombinasjon med en slik type halldrift, sier han.

Flere idretter

I november vedtok kommunestyret i Lenvik å avsette 450.000 kroner til forstudien. Til våren skal prosjektgruppa legge frem et beslutningsgrunnlag.

– Vi har sondert ulike ishallkonsepter i landet og vurdert et slik prosjekt i Lenvik. Vi har også sett på hvilke idrettsgrener det ville være naturlig å se i tilknytning til en slik etablering. Så har vi sett litt på plassering og inngrep i terrenget som er aktuelt, sier Simonsen.

Prosjektgruppa har derimot ikke sett på kostnadene ved å realisere prosjektet.

– Vi vet det vil koste x-antall millioner å bygge en sånn hall, pluss et ikke ubetydelig beløp i driftskostnader. Møtet er på ingen måte et møte for å konkludere med at det skal bygges en hall, men å vise de foreløping funnene. Så får man se om det er ønskelig å gå videre med et forprosjekt for å konkretisere og få plass de mer konkrete svarene, forklarer Simonsen.

– Blir interessant

Det var initiativtakere i det som etter hvert ble Midt-Troms isklubb som for et par år siden lanserte ideen om en ishall i Lenvik. Odd Fredriksen i isklubben sier han er klar for å komme med innspill på møtet.

– Det å ha muligheten til å gå litt lengre runder i mer tradisjonelt hurtigløp ville være interessant når man først investerer i et slikt anlegg, og hvis det er mulig å få det til, sier han.

Frode Lund-Hansen i isklubben har selv vært en del av prosjektgruppa, og ser frem til å høre på forslagene fra innbyggerne.

– Jeg synes det blir interessant å høre synspunktene til folk som kan være med på å verdiøke hele tankerekken. I den store sammenheng skal dette komme folk i hele regionen til gode. Det er ikke bare en klubb innen is eller turn som skal nyte godt av dette, sier han.

Informasjonsmøtet starter klokken 18:00 i kommunestyresalen på rådhuset og er åpent for alle.