Tapte for Rognan: – Resultatet lyver

Spillende trener for Bardu Ils Håndballdamer, Camilla Dolmseth, synes ikke Rognan var noe bedre enn Bardu i lørdagens oppgjør, til tross for at bortelaget endte opp med en 23-15 seier.

BARDUHALLEN (Bardu 15 - 23 Rognan): – Altså, jeg synes resultatet lyver litt jeg da, for jeg synes ikke de var noe spesielt bedre enn oss, mener Dolmseth.

Hun sier likevel at de ikke klarte å komme opp på sitt beste nivå, og at det ble litt for mye stang ut.

– Vi får ikke ut vårt beste i dag. Vi kløner det til fremover, og ja, vi får ikke plassert skuddene i mål og det blir mye stang ut. Selv om vi kommer til gode sjanser, så brenner vi mange av dem og det er sykt kjipt, sier hun.

Det, i tillegg til for mange tekniske feil, mener hun var det som var utslagsgivende for at resultatet til slutt ble som det ble.

– Det er derfor resultatet ble som det her. Vi blir også straffet for våre egne tekniske feil, mener hun.

Urytmisk

Den andre halvdelen av førsteomgang var Bardu-damenes dårligste periode i kampen, og det var da Rognan fikk et forsprang på resultattavla.

– Hva er det som skjer i den perioden?

– Da kollapser det litt. Vi får ikke ting til å stemme i forsvar. Vi begynner med en del bytter og vi kommer ikke inn i rytmen da. Det blir urytmisk for oss bakover og vi lar de komme til unødvendig gode sjanser. Da blir man rett og slett straffa, forklarer Dolmseth.

Bedre andreomgang

Rognan ledet 13-6 til pause. Etter pause var Dolmseth og Bardu bedre. På ett tidspunkt av omgangen hadde de tatt igjen halve forspranget som Rognan hadde skaffet seg til pause.

– Ja, vi blir bedre fremover. Vi begynner å finne rytmen litt mer bakover, som gjør at det blir flere dueller, og det er bra, sier Bardus spillende trener.

Mot slutten av kampen begynte imidlertid flere av spillerne å bli slitne og de ble tvunget til å gjøre mange bytter.

– Vi gjør den del bytter, folk begynner å bli sliten, og ja, da ble det tungt dessverre, sukker hun.

Skryter av publikum

Mange hadde tatt turen for å se Bardu-damene i aksjon, og stemninga på tribunen var bra. Det er Dolmseth og resten av laget veldig takknemlige for.

– Vi har med oss et sykt bra publikum, og det er vi himla glad for. Det er som regel alltid bra stemning, men i dag var det ekstra mange her. Det gir oss en ekstra boost og vi er veldig takknemlige ovenfor de som tok turen, smiler hun.