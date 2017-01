Kjørte 150 mil for å selge skytterutstyr

Bjørn Dagfinnrud kjørte helt fra Brumundal til Aspelund for å selge skytterutstyr i forbindelse med stevnet Frostrøyken denne helgen.

ASPELUND: Med bil, henger, og en hel haug med skytterutstyr på lasset, kjørte Bjørn Dagfinnrud nordover til denne helgen.

Og det er ikke første gangen han tar den lange turen fra Brumundal og nordover på vinterstid.

Han var også på plass her i fjor for å selge utstyr.

– Det er jo selvsagt for å selge og for å holde kontakt med kunder og skyttere, da, sier Dagfinnrud til Folkebladet.

Godt salg

Da han var på plass her i fjor, gikk salget godt. Det er også en av grunnene til at han ville komme tilbake på samme tid i år.

Søndag kunne han fortelle at salget gikk enda bedre i år.

– I fjor var jeg her og da var det bra salg. Nå i år er det enda bedre, det er veldig bra, forteller han, og regner med at det neppe er siste gangen han er her.

– Da kommer du vel kanskje hit flere ganger senere også?

– Det vil jeg tro, smiler han.

Egenproduksjon

Det han selger mest av er egensydde jakker og bukser.

– Hovedproduktet er jo egenproduserte jakker og bukser. Det er jo grunnen til at jeg tar den her turen. Så har vi jo også alt av tilbehør og småting ellers da, som har med skyting å gjøre, forteller Dagfinnrud.

Han er eier av Dagfinnrud Skytterklær og han forteller at de skreddersyr og produserer skytterklærne selv i Brumunddal. Der er de alene om i Norge.

– Det er skreddersydde eller målsydde klær, da. Vi er nå den eneste norske produsenten av skytterklær, forteller han.

Stor aktivitet

Dagfinnrud selger skytterklær og utstyr over hele landet, og han var også innom noen steder på veien nordover.

Han mener Troms er den landsdelen hvor salget går best. Dette på grunn av den store skytteraktiviteten her oppe.

– Her oppe er det veldig bra. Troms er nok den landsdelen, eller det samlaget og den landsdelen med størst aktivitet. Her er det jo stevner med over 200 deltagere. Det finner du ikke nedover Nordland, der kan det kanskje være 50 eller 60 deltagere, avslutter han.