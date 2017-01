Arrangerte sitt første sonesvømmestevne

Torsdag var det sonesvømmestevne på Finnsnes. Det første i Finnsnes svømmeklubbs historie.

FINNSNES: Rundt 60 unger var i aksjon i svømmebassenget på Finnsnes ungdomsskole torsdag, da det ble avholdt sonesvømmestevne.

– Stevnet er et samarbeid mellom Finnsnes, Sørreisa, Bardufoss, Husøy og Setermoen. De andre svømmeklubbene har hatt stevner i flere år, men siden vi er en ny klubb var det første gang for Finnsnes Svømmeklubb, sier nestleder Hilde Amundsen.

Lovende talenter

Deltakerne konkurrerte i 25 meter fri, rygg og bryst, 50 meter bryst og 100 meter fri og medley.

– Er du med på alle distansene får du en premie. Det er også bestemannspremie til beste jente og beste gutt, forteller Amundsen.

Sonesvømmestevnene er hovedsakelig for barn under 10 år, men også svømmere på kretsnivå er med.

– Vi har noen som gjør det veldig bra, som egentlig bare har svømt et år. Andre har kommet over fra Sørreisa, har svømt i mange år og er gode. To av de eldste er kvalifisert til noe som heter Landsdel Årsklassemønstring i Hammerfest i februar, forteller nestlederen.

Klubb i vekst

I desember avholdt Finnsnes svømmeklubb sitt første klubbmesterskap, og nå sitt første sonestevne.

– Det er en klubb i vekst og det er veldig artig. Nå begynner vi med nye kurs på mandag og vi har god rekruttering. Det er veldig populært, og det er vel en rundt hundre unger i aktivitet på kurs, i tillegg til en gruppe med konkurransesvømmere på 12-13 stykker, sier Amundsen.

Neste sonesvømmestevne er på Bardufoss i mars. Det siste for sesongen blir på Husøya i april, med en stor avslutning. Allerede denne helgen skal svømmerne videre på et stevne i Tromsø.

– Det blir spennende å se hvordan det går. Vi har full kalender fremover med stevner i nærområdet, avslutter Amundsen.