Seiret i nyttårsturneringa

Sørreisa-jentene imponerte stort.

TROMSØ: Sørreisas jenter 14 lag imponerte stort under nyttårsturneringa i håndball i Tromsø i helga.

I gruppespillet tok de åtte poeng etter seier 5-2 over Bravo, 13-8 over Alta, 13-3 over Junkeren og 13-8 over Tromsø HK3. Dermed sto de altså igjen med åtte poeng og en målforskjell på 44-21.

Gikk hele veien

Når A-sluttspillet gikk i gang fortsatte de seiersrekken sin.

Først måtte Nerskogen se seg slått med 9-7.

Deretter var det Bodø som måtte gi tapt i semifinalen da Sørreisa-jentene beseiret de med 8-3.

Og de stoppet ikke der. I finalen, der Tromsø HK2 var motstander, ga ikke Sørreisa seg før det sto 13-4 på resultattavlen.

Dermed sto laget fra Sørreisa igjen som vinnere av nyttårstureninga i jenter 14-klassen.

– Dominerte

Trener for laget, Svein-Tore Haugen, sier det var enveiskjøring utover i finalen.

– Det var veldig bra, en veldig god kamp. Vi dominerte kampen fra første minutt. 3-3 sto det ganske tidlig og sluttresultatet var jo 13-4. Så det sier seg jo nesten selv at de ble enveiskjøring på slutten, sier han.

– Det var dyktige jenter i alle posisjoner som førte til at det ble seier, sier han videre.

Over normalen

Laget vant, som allerede nevnt, samtlige kamper i turneringen. Treneren forteller at de presterte fra normalt nivå og oppover nesten hele veien.

– Det var vel kanskje en kamp som var svak, resten var godt over normalen, sier han, og legger til at to og en halv time i bil kan ha vært årsaken til at den første kampen var så som så.

– Ja, det tar nok litt tid å komme i gang, og det er bare 20 minutters omganger og alle skal få spille også videre. Så da blir det litt sånn.

Laget består av tretten spillere, hvor tolv av dem var tilgjengelige i helga.

Målsetningen før turneringa var å nå A-sluttspillet og Haugen er full av lovvord om sine spillere som til slutt vant det hele.

– De er veldig talentfulle og veldig treningsvillige. Vi har et treningsoppmøte på 98%, så dette er trofaste jenter som er veldig dedikerte, skryter han.

Støtteapparat

Treneren benytter også sjansen til å rose støtteapparatet sitt.

– Støtteapparatet med foreldre, foreldrekontakter og oppmenn er unike og viktig for at vi gjorde det bra. Tone Lavik, Veronica Jakobsen som er oppkvinner her da, og foreldrene som sådan, avslutter han.