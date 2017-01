Lomås gir løpe-satsingen ett år

Erik Lomås (24) drømmer om å løpe mila under halvtimen.

– Alder er bare et tall. Jeg skal trene fram mot MSM og se hva jeg får til der. Persen min er 33,16, og jeg skal i hvert fall ned på 32-tallet, sier Vatne.

Kristian Vatne (16) hadde store mål om å vinne, men kom i mål som nummer to på tiden 35.18.

– Det fine med fotballen er at jeg alltids kan komme tilbake, men nå prøver jeg ett år.

Lomås er for mange kjent som fotballspiller for Salangen, som spilte i 3.-divisjon i fjor.

– Den satt jeg i september i fjor på Oslo maraton. Jeg skal selvfølgelig ned på 31-tallet i år, men jeg har satt meg et veldig offensivt mål om å komme under 30 blank. Det kommer til å bli jævelig hardt, men det er ikke umulig, sier 24-åringen.

– Der blir det nok bra vær og bra nivå. I fjor var det fem stykker under 30 blank, forteller Lomås.

Neste store mål for Lomås er Sentrumsløpet i Oslo i slutten av april.

– Jeg åpnet hardt, men (Kristian) Vatne slapp egentlig tidligere enn jeg hadde trodd. Det ble et greit løp, jeg er i grei form, men det var litt tunge forhold i dag. Det var en god gjennomkjøring og en bonus at jeg vant, sier Erik Lomås til iTromsø.