Fortsatt sikker på Heimdals VM-plass

Med 8. plass og 19. plass i helgen gikk ikke Lovise Heimdal seg ut av VM-diskusjonen.

– Jeg føler hun er like bra med der som før helgen. Ingen diskusjon der. I dag var det stang ut, men ut over det har hun gått veldig bra. Men hun skal jo bli tatt ut først uansett, sier Skogstad.

I løpet av uke 3 blir uttaket til U23-VM klart. Tidligere har Kristian Skogstad nærmest garantert at Heimdal får billett til verdensmesterskapet. Det står han fortsatt ved.

At Heimdal fikk en formsvikt kan Skogstad avkrefte.

– Det var to alternativer. Så ble det ene alternativet valgt, så var ikke det det beste. Det er sånt som skjer. De fleste gangene har vi veldig gode ski, men i dag hadde ikke alle det, sier trener i Team Nord-Norge, Kristian Skogstad.

Men dårlige ski gjorde at det «bare» ble 19. plass på Bardu-jenta, drøye to minutter bak Justyna Kowalczyk som vant rennet.