Varden får ikke registrert alle spillerne i tide til vinterserien

Flere spillere på Varden FK blir ikke klare til spill i vinterserien i helgen.

FINNSNES: – Vi har veldig mange som blir spilleklare til helgen, men det er synd for de det gjelder. Det vil kanskje være ti-tolv spillere som ikke blir klare for spill i helgen, sier Håvard Johnsen, daglig leder i Varden FK.

Karantene

Varden-spillerne det gjelder kommer fra FIL. Når en klubb registrerer nye spillerne i Fotballens Informasjons- og Kommunikasjonssystem (FIKS), må den tidligere klubben godkjenne overgangen til spillerne. Blir ikke spillerovergangene godkjent av den gamle klubben har spilleren en karantene på åtte dager, før spilleren kan bli registrert i den nye klubben.

– Det er flere klubber som vi har spillere fra. Alle de klubbene har godkjent spillerne samme dag, mens FIL ikke godkjenner noen spillere. At FIL har valgt å legge seg på den linja synes jeg er veldig synd for ungene, sier Johnsen.

Over en lav sko

Hos FIL har de et helt annet syn på saken.

– Varden har en fremgangsmåte som ikke hører hjemme i 2016, og jeg er forferdet over at de får lov å holde på som de gjør. Det er et klokkeklart reglement for hvordan dette skal gjøres. Det Varden gjør er at de tar direkte kontakt med spilleren lenge før det er sendt brev på dem, og før vi har fått mulighet til å prate med spillerne. Her kjøres det bare på over en lav sko, sier Herleif Hanssen, styreleder i FIL Fotball, som mener det ikke er FIL sin skyld at noen Varden-spillere nå går glipp av vinterserien i helgen.

– Det er mer fremgangsmåten til Varden og deres måte å opptre overfor oss som moderklubb. Vi sitter ikke med noen dårlig samvittighet overfor verken Varden eller noe andre, sier han.

Utdaterte regler

FIL har gjort Troms Fotballkrets oppmerksomme på saken. Hos fotballkretsen mener de derimot at saken ikke er like klokkeklar som Hanssen vil ha det til.

– Det vanskelig for meg å spesifikt henvise til denne saken, for det handler litt om hvilken side av gjerde du sitter på. Generelt sett er ikke reglementet som beskriver fremgangsmåten i forbindelse med overganger oppdatert mot de virkemidlene som er tilgjengelig nå. Veldig kort fortalt står det at tidligere klubb på etterrettelig vis skal gjøres oppmerksom på at det skal gjøres en henvendelse på en spiller, og det innen rimelig tid. Det da opp til de to partene å bestemme hva som er etterrettelig vis og hva som er rimelig tid. Det står ikke stadfestet dager eller timer, forklarer Kenneth Skoglund i Troms Fotballkrets.

Reglementet ble skapt og var funksjonelt før FISK ble innført, der overganger kan gjøres elektronisk.

– Konkret i denne saken har vi har tatt kontakt med Norges Fotballforbund i etterkant. Vi har sagt at dette er en type problemstilling som dukker opp fordi vi vurderer at reglementet ikke er oppdatert til de verktøyene som er tilgjengelig for klubbene våre nå, og at det kanskje bør konkritiseres helt ned til antall dager og timer, sier Skoglund.