Røk i semifinalen

Lovise Heimdal kom seg ikke til finalen.

VM-uttaket vil være klart på slutten av, eller rett over helgen.

I semifinalen var det imidlertid stopp for Heimdal. Heimdal gikk jevnt med Anne Kjersti Kalvå, men sistnevnte kapret den viktige tredjeplassen i heatet som ga finaleplass. Heimdal røk dermed ut i semifinalen med sin fjerdeplass i heatet.

LAHTI: Heimdal gikk inn til 15. plass på lørdagens prolog under sprinten i Skandinavisk Cup i Finland. Heimdal var drøye 15 sekunder bak Hanna Falk som vant prologen.