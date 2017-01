101 påmeldte lag til BOIFs vinterserie

Over hundre lag er påmeldt årets vinterserie i Bardufoss Storhall. Flere lag var det rett og slett ikke plass til.

– Vi gleder oss til å starte sesongen så tidlig og å få så mange fotballinteresserte unger, ungdommer og voksne ildsjeler i gang allerede fra første helgen i januar. Tidligere går det ikke an å starte sesongen, avslutter han.

– Tromsølagene vil gjerne komme hit å spille. Det de sier er at det vi tilbyr rett og slett er av høyere kvalitet enn det de får i Tromsø, knyttet til banestørrelse og underlag, sier Skogmo, som ser frem til å komme i gang med vinterserien.

– Vi har prøvd å ta lærdom av det. Det er spesielt banelogistikken som er utfordringen. Vi har prøvd å holde oss til at man i størst mulig grad spiller kun syverfotball når man spiller syverfotball, og ikke bytter mellom banetypene, sier han.

– Maks antall lag er på en måte litt kunstig. Skulle vi hatt flere lag, måtte vi hatt færre nier- og elleverlag med. Det er ikke nødvendigvis målsetningen. Alternativet er å arrangere over flere helger, men det skal frivillighet til også og ikke minst dommere. Det er på en måte utfordringen. Vi er en stor klubb, men det er 500 til 600 kamper som skal spilles, og det skal også fremskaffes dommere til disse kampene, forklarer Skogmo.

RUSTAHØGDA: Denne helgen starter vinterserien i Bardufoss Storhall. 101 lag skal i aksjon over syv helger frem til 26. mars.