Ny nedtur for Stenersen

Etter en strålende sesongstart med en fjerdeplass på single mixed stafetten i Østersund i slutten av november, har sesongen gått tregere for Torstein Stenersen fra Bardufoss.

OBERHOF: På torsdagens sprint i Oberhof skjøt Torstein Stenersen, som går for det svenske landslaget, to bom på både stående og liggende skyting. I mål endt han til slutt på en 76 plass, over tre minutter bak vinneren Julian Eberhard fra Østerrike.

– Rævva form

Før sesongstart vant Stenersen to testløp i Ruhpolding i Tyskland. I den svenske åpningen skjøt han feilfritt og endte på en andreplass. Etter fjerdeplassen i single mixed stafetten i verdenscupåpningen i Østersund, så det ut til å kunne bli en knallsesong for Bardufoss-mannen. Slik skulle det derimot ikke gå.

På de påfølgende distansene i Østersund havnet 28-åringen langt ned på resultatlistene, og i Pokljuka i starten av desember ble det en horribel 84. plass på sprinten.

– Det er merkelig. Det er noe som ikke er slik det skal være. Jeg er rett og slett i rævva form, sa Stenersen til Folkebladet den gang.

Sykdom

Da verdenscupsirkuset flyttet seg videre til Nove Mesto i Tsjekkia senere i desember, ble ikke Stenersen tatt ut på laget. Han hadde pådratt seg magesmerter på stafettetappen i Pokljuka og ble hjemme for å trene seg opp til rennene etter jul.

76. plassen på sprinten i Oberhof betyr også at Stenersen ikke får verdenscuppoeng, og heller ikke er kvalifisert til lørdagens jaktstart. Neste mulighet for eksil-nordmannen blir dermed søndagens fellesstart.

Skjøt seg bort

Under vanskelige vindforhold i Oberhof skjøt flere av favorittene seg vekk. Verdenscupleder Martin Fourcade bommet tre ganger på stående skyting og endte for første gang denne sesongen utenfor pallen.

– Det var mye vind, og jeg klarte ikke å skyte under de tøffe forholdene. Det var veldig vanskelig, og jeg var ikke forberedt på så tøffe forhold. Det er min feil, sier Martin Fourcade til NRK.

Beste nordmann ble Emil Hegle Svendsen, som uten toppfart i sporet til slutt endte 48 sekunder bak vinneren Julian Eberhard, som også fikk en bom.