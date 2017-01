Kommer Arctic Race til Midt-Troms?

Flere medier spekulerer i om sykkelrittet Arctic Race of Norway returnerer til Midt-Troms i 2017.

NRK Troms erfarer på sin side at sykkelrittet skal gå fra Tromsø via Kvaløya - så til Lyngen, Storfjord og Balsfjord.

Avisa iTromsø hevder at Arctic Race of Norway både tar turen innom Andørja, Narvik, Sjøvegan og Bardufoss, så vel som Lyngseidet, Finnvikdalen og Tromsø.