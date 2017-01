Så godt som klar for VM

Før Skandinavisk Cup i Lahti til helgen har Lovise Heimdal (21) festet grepet om en plass i U23-VM.

SETERMOEN: Løpene i Finland denne helgen er de siste før uttaket til U23-VM i Park City i USA, som starter i slutten av januar. Der er Bardu-jenta Lovise Heimdal så godt som sikret en plass.

– De skal gå sykt fort de som skal slå henne ut av det U23-laget, konstaterer Team Nord-Norge trener Kristian Skogstad.

Helt i toppen

Heimdal har hatt en god sesong til nå og flere ganger satt personlig bestenotering.

– Sesongen så langt har vært kjempebra, det er ikke noen tvil om det. Hun har gått veldig gode skirenn, hatt tre gode helger og vært blant de to beste U23-løperne hele tiden frem til nå, forteller Skogstad.

Gjennom julen har Heimdal trent og ladet batteriene på hjemmebane for å gjøre seg klar til Lahti. I romjulsrennet i Bardu havnet hun på en andreplass, minuttet bak lagvenninnen på Team Nord-Norge Anna Svendsen.

– Det var nok ikke et toppløp og jeg hadde litt trening i kroppen, men uansett kjentes det greit ut og jeg satser på at det blir enda litt bedre når jeg får hvilt litt, sier Heimdal.

Innendørstrening

En kombinasjon av mengdetrening og hvile skal sørge for et overskudd til helgens renn i Finland. Når Folkebladet snakket med Heimdal tirsdag var hun nødt til å trene innendørs, men kjente seg i fin form.

– Jeg skulle egentlig ha intervaller ute i dag, men det var litt kaldt her, så jeg har kjørt intervaller inne på mølla. Det gjør at det er litt vanskelig å kjenne på hvordan formen er når jeg ikke får gått på ski, men det føles bra ut og jeg gleder meg til helgen, forteller hun.

Skiathlon

I Lahti skal det gås sprint friteknikk, 10 kilometer klassisk og 7,5+7,5 kilometer skiathlon.

– Klassisk 10 kilometer passer meg veldig bra. Skiathlon har kanskje ikke vært noen favorittøvelse tidligere, men i fjor følte jeg at det løsnet litt der, så jeg får bare satse på at det går like bra som i fjor. Sprint skøyting kan være en bra distanse for meg, så jeg tror det kan bli en bra helg, sier 21-åringen.

Tidlige signaler

Ifølge treneren vil uttaket til U23-VM være klart etter helgen.

– Jeg vil tro at vi får noen signaler med en gang på søndagen, men når man leser resultatlisten så skjønner man fort hvor det ligger, sier Skogstad.

En VM-deltakelse vil medføre en del endringer i kalenderen til Bardu-løperen fremover.

– Da får hun en periode til der hun er nødt til å få lagt på litt mer trening. Så reiser de forholdsvis tidlig ned til USA for å tilvenne seg høyden. Samtidig går hun glipp av for eksempel norgescuprennet på Sjusjøen og NM som arrangeres samtidig, forteller Skogstad.