Heimdal: – Har ikke gått så bra

Denne sesongen kan bli den siste for skiløper Eivind Krane Heimdal (22) fra Bardu.

LILLEHAMMER: I februar 2014 var Eivind Krane Heimdal med på stafettlaget som tok gull i junior-VM på ski i Val di Fiemme. Sesongene som fulgte ble en lang nedtur for skiløperen, som nesten ikke har gått skiløp siden.

Satser alene

På våren i fjor bestemte Krane Heimdal seg for å satse videre på egen hånd etter at han ble vraket fra regionlandslaget Team Nord-Norge.

– Jeg skal kjøre for meg selv. Det har fungert bra tidligere. Jeg tror det er viktig for meg at jeg nå får kjørt mitt eget opplegg med den historikken jeg har de to siste årene. Da må jeg ha et eget opplegg. Det funker ikke å gjøre det samme som alle andre, sa 22-åringen til Folkebladet i mai.

Sykdomshistorikk

I høst fyrte Krane Heimdal løs mot Olympiatoppen Nord-Norge og regionlandslaget Team Nord-Norge. Grunnen var manglende hjelp etter at han gikk på en sykdomssmell to år tidligere. I et Facebook-innlegg i september beskrev skiløperen hvordan han ble kronisk forkjølet og ikke kunne trene på flere måneder. De fysiske plagene påvirket også Krane Heimdal mentalt, med stress og søvnproblemer. Etter å selv ha oppsøkt hjelp fra idrettspsykolog, følte han seg i høst i bedre slag.

– Nå har jeg det veldig bra. Jeg trener hver dag og satser på ski. Jeg har ingen av de plagene som jeg har hatt før. Det er et helt annet liv, sa han.

Ikke klar enda

Med base på Lillehammer skulle Bardu-løperen satse for fullt denne sesongen. Om han ikke lykkes vil han legge toppsatsingen på hylla. Dessverre har han fått en dårlig start på sesongen.

– Det har ikke gått så veldig bra. Jeg har trent bra i sommer og høst, men så har det vært litt problemer med luftveier i starten av vinteren. Det er det jeg jobber med å bli bra igjen fra nå, forteller han.

Målet for sesongen var å begynne å gå skirenn etter jul.

– Jeg er ikke klar for det nå og jeg tror det fortsatt vil gå en stund før jeg kan gå skirenn, sier Krane Heimdal.

Selv om det til nå denne vinteren har vært stang ut, vil ikke Krane Heimdal gi opp helt enda.

– Denne sesongen her er det ingen resultater å forvente. Som jeg har sagt før har jeg ikke gått skirenn på to år og da er det snakk om å komme i gang. Jeg vil komme i gang og se en progresjon utover vinteren for at det skal motivere meg til å satse videre, fastslår han.