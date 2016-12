Samlet seg i romjula for å bli enda bedre

25 lovende alpinister har i romjula vært samlet under gode forhold i Steilia for å bli enda bedre på ski.

SETERMOEN: I mens de i resten av fylket sliter med å få snø i bakkene, har alpinanlegget i Steilia vært åpen nesten sammenhengende siden midten av november. Derfor søker skikjørere fra både Tromsø og Svolvær til Bardu for å stå på ski. 3.- og 4. juledag var 25 løpere fra nært og fjernt samlet i Steilia for å lære av hverandre.

– Det har vært utøvere fra alle klubbene i Troms i tillegg til Svolvær. Vi har hatt treninger i bakken, i tillegg til økter innendørs i hallen. Vi er veldig fornøyd, og det virket som løperne også var det, sier leder i Bardu Alpinklubb, Erik Gravem til Folkebladet.

Utviklingsarena

Han forteller at de er den eneste skiklubben som har gode forhold for å stå på ski akkurat nå.

– Det er mange som ønsker å komme hit, siden vi har veldig gode forhold. Det er noen av bakkene som har deler av trekket åpent, men vi er de eneste som har hele anlegget åpent, sier Gravem.

Han mener det er en god utviklingsarena å samle utøvere fra hele regionen.

– Man får ei god sosial ramme, og man utveklser erfaringer. De som har vært her å trent skal dra på skirenn sammen senere i vinter, og da er det fint å ha knyttet bånd tidligere, både for dem selv og for trenerne, forklarer Gravem.

Mer trening

Helt siden åpningen i november har de hatt besøk av skikjørere fra andre klubber, men dette er den første skikkelige samlinger. Gravem forteller at slike samlinger av kjørerne fra hele regionen er noe de satser på.

– I Troms og Nordland har vi redusert antall skirenn for å få mer tid til trening og samlinger. Tidligere har det vært lange helger med lite skikjøring, men nå satser vi på å få med tid på snø. Derfor har vi i Bardu blant annet ikke noen terminfestede renn i år, forteller klubblederen.

I tillegg til de aktive løperne har det vært stor aktivitet i bakken ellers i romjula også.

– Vi har hatt åpent for alle i hele romjula med hele bakken åpen og svært gode forhold. Vi har fått satt den nye barneheisen vår i drift, og det har vært veldig mye folk i bakken, forteller Gravem entusiastisk.