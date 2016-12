Isbjørnene tok hjem seieren i sin egen turnering 2. juledag. – En fantastisk dag, sier arrangør og turneringsvinner Jonas Simonsen.

– Jeg vil gjerne takke alle4 som stilte opp og som var dert og jobbet for det. Alle som bidro til at 2. juledag i Bardufosshallen er en happening ingen vil gå glipp av.

– De var et bra lag, bestående av Fløya-gutter.

I finalen var det Simonsens eget lag Polarbears som møtte Nederlaget fra Nordkjosbotn. Det ble enkel match for isbjørnene som vant finalen hele 5-0.

Lag fra flere kanter av fylket hadde tatt turen til Bardufoss for å delta i turneringen.

– Det var utrolig artig, med folk på tribunene fra vi startet klokken ni til finalen gikk klokken 16.00. Rett og slett en fantastisk dag, sier Jonas Simonsen, som sammen med Steffen Dalheim er primus motor for arrangementet.

For femte året på rad ble futsal-turneringen arrangert i Bardufosshallen.