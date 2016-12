– Det å ta bøtta hjem har blitt en tradisjon

Pepsi Power tok seieren i Gulntans tradisjonelle romjulsturnering. – Å ta bøtta hjem har blitt en tradisjon, sier Steffen Furu på vinnerlaget.

FINNFJORDBOTN: Det måtte straffekonkurranse til for å avgjøre finalen mellom Pepsi Power og Slegga.

Der var det førstnevnte som var sterkest og kunne juble for å ta hjem bøtta nok en gang.

– Det har blitt en tradisjon, gliser Steffen Furu på Pepsi Power.

Han er usikker på hvor mange ganger han nå har vunnet romjulsturneringen til Gluntan.

– For å være helt ærlig så har jeg kommet ut av tellingen, sier Furu.

– Ekstra spenning

– Hvordan var det å avgjøre det hele på straffekonk?

– Det skaper jo ekstra spenning. Men vi skulle helst ha avgjort det før.

– Det var en deilig seier. De slo oss i gruppespillet, så det var godt å ta revansje i finalen.

I år som tidligere år har Furu jobbget hardt på overgangsmarkedet i forkant av turneringen.

– Vi har en fin stamme i laget, men må jobbe ganske hardt hvert år på overgangsmarkedet på grunn av forfall.

– Smertefritt

Jens Roger Bolle Andersen fra arrangørklubben Gluntan FK forteller at turneringen har gått smertefritt.

– Det har gått utmerket i år. Vi har fulgt tidsplangen og vi har ikke fått noen klager, sier Andersen.

Det gikk bare fire dager fra klubben åpnet for påmeldingen til alle plassene var tatt.

– Det viser at det er populært. Inntrykket vi har er at folk samles for å s pille fotball med kamerater fra oppveksten, sier Andersen.

Gluntan selv mener han underpresterte.

– Men det skulle jo bare mangle at ikke ungdommen tok over dette. Ellers hadde det vært noe feil, gliser han.