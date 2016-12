Tok årets 13. seier

Myr Faksen tok seier nummer 13 i 2016 - og har nå passert over tre millioner kroner i innkjørte premiepenger.

- Myr Faksen er en fantastisk hest. Han er litt vanskelig før start, men når løpet er i gang er han fin å kjøre. Vi var uheldig å mistet ryggen 650 meter igjen. Jeg var redd for at det var litt tidlig, men det gjorde ingenting i dag, fastslo kusken Krister Söderholm på seremoniplass etter triumfen.

Dermed tok hingsten til Børre Ertzaas og Tone Pettersen fra Brøstadbotn sin 13. seier for året. Totalt har Myr Faksen kjørt 20 løp i år. Samtidig passerte Myr Faksen tre millioner kroner i premiepenger for året.