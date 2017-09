Klarsignal for ny sentrumskole

Etter ferdig kultuminneundersøkelse uten anmerkninger, gjenopptar kommunen jobben med ny sentrumskole i Sørreisa.

Etter innsigelser fra fylkeskommunen, fikk Sørreisa kommune tidligere i år, beskjed om å igangsette kulturminneundersøkelser før de kunne gå videre i detaljreguleringsplanen for ny skole i sentrum.

– Nå har vi gjennomført kulturminneundersøkelsen. I uka som gikk fikk vi beskjed at undersøkelsene var ferdig og det var ikke funnet noe. Dermed er det klart for at vi kan gå videre, forklarer Sørreisa-ordfører Jan-Erik Nordahl (Ap).

Prosjektering

Dermed skal kommunen nå ta opp prosjekteringen og planleggingen av den nye skolen.

– Vi har nå passert en milepæl og går videre med arbeidet. Det er noen naboer og slikt som har noen innsigelser, så det som skjer nå er at vi skal sette oss ned og se nærmere på dette. Et helt annet spørsmål er hvor vi skal plassere skolen, sier ordføreren.

Et område i sentrum er pekt ut for hvor kommunen ønsker å legge skolen, men hvor selve bygget skal reises, er imidlertid mer uklart.

– Vi har ikke kommet så langt. Vi har tegnet noen klosser på kartet, men det er ikke sikkert skolen blir plassert her. Kanskje vil vi bygge den nye skolen nærmere der sentralskolen ligger i dag og bruke det området vi nå har fått sjekket, som uteområde, sier Nordahl.

Han poengterer at det fortsatt gjenstår mye arbeid før jobben er ferdig.

– Vi holder på med planleggingen og har kommet en vei, men vi er på langt nær ferdig. Vi er egentlig bare helt i starten.

Pris

Prislappen på den nye skolen er skissert til 105 millioner, men ordføreren er forsiktig med å låse det tallet så tidlig i fasen.

– I langtidsplanen står det denne summen, men mye kan skje enda. Vi har nå jobbet med å utvide en ny barnehage og kostnadsrammen for den måtte vi øke, så jeg tenker at vi kan lett komme opp i 150 millioner kroner for en ny skole. Slike ting kan endre seg når en kommer lengre ut i prosjektet, avslutter Nordahl.