Padletreff og redningsøvelse på Sør-Senja

Etter ei innholdsrik helg med padletreff og helikopterbesøk ser familien Dekkerhus med spenning mot fremtiden på Tranøybotn Camping.

Med rundt 30 stykker utstyrt med kajakk og padleårer ble det arrangert padletreff på Tranøybotn camping denne helgen. Det ga mersmak forteller camping-eierene.

Se video: Se NH90 i aksjon

– Padletreffet på Senja skal bli et årlig arrangement. Dette er et pilotprosjekt, så selv om det i år bare er arrangert kurs, er tanken at det til neste år skal vi ha flere guider og surfere som har lyst å komme å ha «workshop». Vi har mange planer for fremtiden, jeg vet ikke hvor mye jeg tørr å si, men det vil skje mye på campingen fremover, smiler deleier Hege Enge Dekkerhus.

Skape arbeidsplasser

Et av målene er å få på plass flere arbeidsplasser.

– Jeg ønsker å få flere firma og skoleklasser hit for å skape aktivitet her. Jeg ønsker også på sikt å skape arbeidsplasser. Etterhvert vil jeg ha noen folk på befaring for å skje noe mer her i området. Vi sitter jo på en stor tomt, forteller Dekkerhus.

Med padling som en av hennes lidenskaper, skal en ikke se bort i fra at det blir flere aktiviteter lik helgens arrangement i fremtiden.

– Jeg ønsker å skape kontakt med fra flere kanter av Norge. Så vi har en instruktør, Kristoffer Vandbakk fra Oslo til å holde kurs her. Så det er kult å kunne trekke i flere tråder og kanskje også få flere folk fra alle deler av landet opp hit til Senja. Det hadde jo vært dritkult. Senja i seg selv er eventyrlig, sier Dekkerhus.

Mange muligheter

Flere av deltakerene på helgas padlekurs skryter av Tranøybotn som et flott padlested.

– Det er et fint område for padling. Jeg ser mange muligheter og det er veldig koselig å være her. Det er godt å kunne dra på slike kurs og ha det konfortabelt med overnatting på en slik campingplass, sier deltaker Anne Jorunn Pedersen fra Tromsø.

Også ekteparet Eidnes fra Harstad er fornøyd med stedet.

– Det er første gang vi er her på kajakkpadling etter at vi startet med aktiviteten for rundt syv år siden og vil si jeg er godt fornøyd, det er gøy, sier Hans Eidnes.

– Det er et godt egnet sted for kajakkpadling og det var virkelig kjempestort å få se på helikopteret som hadde øvelse på havet, legger Solfrid Eidnes til.

Kursene som ble avholdt i helgen var grunnkurs, teknikkkurs og brottpadlekurs.

Øvelse

Det var 337 skvadronen fra Bardufoss som var med å øvde på redning av kajakkpadlere med sitt nye NH-90 helikoptre. Stig Jarle Dekkerhus var en av de som var med på øvelsen.

– Det var litt vindfult når vi lå i vannet, men ellers gikk et veldig bra, sier Dekkerhus.

Det var tre ulike hendelser som var forberedt på øvelsen.

– Vi hadde en kajakkpadler som var alene og hadde fått problemer og måtte hentes opp. Det andre var en som var bevisstløs, hvorav to andre padlere kom til før helikopteret hentet opp to av personene. Det tredje var en person på et skjær som var strandet. Vi fikk trent litt på behandling og pleie av bevistløse og se litt hvordan kajakken oppfører seg under helikopteret, forteller Dekkerhus.

Videre forteller han at de fikk god lærdom av øvelsen.

– Vi hadde nok forventet at kajakkene skulle fly litt mer «vegg i mellom», men det gjorde det ikke. Jeg synes dette gikk kjempefint og det var veldig gøy, avslutter Dekkerhus.