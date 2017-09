Allerede klar for neste Gibostadmartna

Oddny Asbøl og Elaine Konradsen overtok ledelsen av Gibostadmartnan etter tre herrer som hadde ledet den i 25 år.

- Hvordan gikk det med Gibostadmartnan, Elaine Konradsen og Oddny Asbøl?

- Jeg synes det gikk veldig greit. Jeg er godt fornøyd, sier Elaine.

- Det er jeg også. Og vi har fått gode tilbakemeldinger fra både utstillere og deltakere, sier Oddny.

- Hvordan var det å overta etter ”De tre musketerene”?

- Det er et stort arrangement, det gjør seg ikke selv, du må ha kontakt med foreninger, utstillere og mange andre hele tiden. Vi var en gruppe på fem personer i hovedkomiteen som delte oppgavene mellom oss. Og sammen kom vi i mål, mener Oddny.

- For meg var det blanda fryd. Det var både fryd, spenning, interessant og spennende, mener Elaine.

- Fikk dere noe hjelp fra de tre herrene?

- Ja, de var hele tiden i bakgrunnen om vi trengte dem. De var der og vi fikk råd og veiledning, sier Elaine.

- For eksempel når vi lurte på hvor alt utstyret var, hvor vi fant ting og tang. De visste de, forteller Oddny.

- Følte dere at de pusta dere i nakken?

- Nei, ikke i det hele tatt, sier Oddny.

- De var der når vi trengte dem, ellers ikke. Vi gjorde noen nye ting som ikke var gjort før og det var ingen sure miner for det. Vi innførte elektronisk påmelding og hadde tegna kart over området, hvor vi hadde markert hvor de enkelte utstillerne skulle være, slik at alle kunne vise dem til den rette plassen, forteller Elaine.

- Når begynner dere med forberedelsene til neste martna?

- Omtrent rett etterpå vi er ferdige med denne. Først tar vi en oppsummering av årets og da tar vi med både positive og negative ting. Det holder vi på med nå, forteller Elaine.

- Og så har vi vår egen økonomisjef, Kristine Hjemgård og hun holder på med regnskapet. Vi hadde også to gutter med oss i hovedkomiteen, Steinar Henriksen og Torstein Lorentzen. De hadde hovedansvaret for ute området, sier Oddny.

- Så planleggingen for neste års martna starter altså opp etter denne oppsummeringen?

- Ja, den starter omkring nyttår. Da begynner vi med å fordele arbeidsoppgavene, det skal sendes ut innbydelser til utstillere, planlegge eventuelle innkjøp av telt og andre ting, skaffe komiteer og slik, forteller Oddny.

- Vi må også skaffe underholdning og få en dialog med Barnebyen, slik som vi hadde i år. Det opplegget de hadde satte ungene veldig stor pris på. Så hadde vi ”Ung scene” merd Tommy Kildal, der ungene fikk opptre og vise hva de kan. I tillegg til det hadde vi Senja trekkspillklubb og ”Hot for swingende”, som underholdt for de voksne, legger Elaine til.

- Hvor får dere tak i utstillerne?

- Da går vi først og fremst etter gamle lister og så er det noen som snapper opp at vi holder på og gjerne vil delta, forteller Elaine.

- Og når vi drar rundt på andre messer, sørger vi selvsagt for å reklamere for oss selv, legger Oddny til.

- Selges det mat på Gibostadmartnan?

- Lag og foreninger i grendeutvalgsområdet selger ulike matretter. Det kan være rømmegrøt, fiskesuppe, sveler, kaffe og kaker. Og blant utstillerne var det flere som solgte lefser og pølser. Og så var det noe som vi syntes var veldig artig, nemlig salg av arktisk kje. Det er en organisasjon av geitebønder som heter Arktisk kje SA. I stedet for å slakte daggamle kje, blir de fora opp til de har en slaktevekt på 10-12 kilo. Slaktet blir videreforedlet av Mydland til lekker gourmetmat, forteller en engasjert Oddny.

- Og så har vi klappkaker. Klappkaker lages av brøddeig, som klappes til runde flate kaker og stekes på takker. Når de serveres deles de i to og så har vi smør på og jeg synes der er best med sirup i tillegg. Men det er også noen som heller vi ha sukker eller brunost. Vi solgte hele 700 under martnan, kan Elaine berette.

- Hvordan var besøket?

- Det var et helt normalt år, til tross for regn og kraftig vind på lørdag. Jeg tror ikke jeg har opplevd så mye vind her på en martna før, sier Elaine.

– Du jobber på Senja videregående?

- Ja, og der jobber jeg mest med tilrettelegging av kurs for voksne i landbruket. For eksempel agronomkurs for voksne, og voksne i denne sammenhengen er de som er 25+. Og så har vi høgskoletilbud, nå har vi et om dyrking av grovfor. Vi har også hatt tilbud innenfor HMS (helse, miljø og sikkerhet), potetproduksjon geiteavl, for å nevne noen.

- Og du har blant annet vært kirketjener, Elaine?

- Det er noen år siden, men da var jeg kirketjener på Gibostad og Lysnes.

- Hvem er du Elaine?

- Jeg er født på Andøya, men mine foreldre flyttet til Lysnes da jeg var en måned gammel. Jeg vokste opp der og bor der i dag. Har bodd rundt omkring, både i Tromsø og Nordreisa og har hatt flere forskjellige jobber.

- Og hvem er du Oddny?

- Oppvokst på Venja på Dyrøya. Etter grunnskolen ble det landbruksskolen på Gibostad og etter det har Gibostad vært min adresse. Livet mitt har vært landbruk, som jeg trives godt med

– Hobbyer?

- Jeg liker å være ute, plukke bær og fiske, både på havet og i vann.

- Og du Elaine?

- Fotografering, pusse opp, gå turer og har hund. Er mye med i lag og foreninger.

