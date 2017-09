– Vi er allerede «Lofoten light»

En stadig økende turiststrøm avslører manglende fasiliteter for søppelhåndtering. Det vil Lenvik Ap gjøre noe med.

Ap-politiker Alexander Uteng kaller 2017 for et merkeår, men ikke bare i positiv forstand med tanke på den økende strømmen av turister til Senja.

– Jeg går en del i marka, og har en del bekjente også som gjør det, og dette er første gang jeg har sett og hørt om de store mengdene avfall som legges igjen i naturen. Før kunne man finne flasker og sjokoladepapir i naturen, men da var det såpass begrenset at det var mulig å ivareta – da tok man bare søppelet med seg. Nå er det så ille i enkeltområder at det nesten er utrivelig, sier Uteng.

Ikke turistenes feil

Han skylder ikke på turistene for situasjonen som har oppstått.

– Senest denne uka har jeg stoppet flere turister fra å tømme avfall i private søppelbokser. Samtidig forstår jeg turistene, og tror at de gjør slikt med kun redelige hensikter, for de har inget annet alternativ, poengterer Uteng.

Ap-politikerne mener Lenvik kommune er kraftig på etterskudd med håndteringa av avfall fra turister.

– Vi mangler fasiliteter for håndtering av både menneskelig avfall og «vanlig» avfall. Vi i Ap har prøvd å få gjort noe med dette i lengre tid, blant annet med et verbalforslag under budsjettmøtet i fjor, men dette ble desverre stemt ned av posisjonen. De mener at dette er en problematikk som ivaretas gjennom andre ordninger, sier Uteng.

Kommer flere

Han er ikke i tvil om at stadig flere turister kommer til å finne veien til Lenvik og Senja til neste år. Av den grunn mener Uteng og partikollega Kay Erling Ludvigsen det er nødvendig å iverksette strakstiltak for å løse søppelprobematikken.

– Formannskapet fattet et vedtak i juni der man ba dette videresendes til Midt-Troms regionråd for en samkjørt prosess med andre kommuner, men det går for sakte. Gjennom en interpellasjon til komunestyret 28. september vil vi derfor igjen ta opp dette med strakstiltak, forteller duoen.

Midt-Troms regionråd er i ferd med å utarbeide en felles regional næringsplan, hvor søppelhåndtering vil være et område som dekkes. Uteng og Ludvigsen ser imidlertid ikke for seg at man kan «la humla suse» mens man venter på at planverket blir ferdigstilt.

– Det er fint og flott at regionrådet skal lage denne planen, men når mange kommuner skal bli enige om en felles strategi tar det gjerne tid. Vi må derfor ta ansvar nå for turistene som kommer til lenvikområdet neste sommer, sier Ludvigsen.

Tas det ikke grep fra kommunalt hold, er ikke Ap-politikerne i tvil om at søppelproblemene kommer til å bli enda verre til neste år.

– Frykter dere tilstander som det de har sett i Lofoten?

– Vi er jo Lofoten light allerede. Det prates veldig mye om ekspansjon innen turisme, og også om problematikk med søppel, men nå er vi faktisk kommet dit at vi må handle nå, konstaterer Uteng.