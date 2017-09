Jon Kvello tar sikte på å stille i norgesmesterskapet i kroppsbygging i 2018.

– Hva er kroppsbygging, Jon Kvello?

– Kroppsbygging er noe som noen kaller en idrett og noen en kunstart. Det ble satt søkelyset på kroppsbygging i gamle Hellas, hvor de satte pris på det der med kroppens potensial. Tenk for eksempel på utgangspunktet for de olympiske leker. Det handler om å bygge opp kroppen din på en balansert og stilig måte.

– Hvem videreførte det?

– Den moderne kroppsbyggingens far var Eugene Sandow. Han reiste rundt på sirkus og viste både styrke og kropp på slutten av 1800-tallet.

– Og så?

– På 40-tallet kom kåringen av Mister Amerika og noe senere Mister Univers i England. Det var veldig mange konkurranser i England på 60-tallet.

– Når debuterte du?

– Jeg debuterte som 27 åring på Hamar Grand Prix i 1991. I 1993 arrangerte vi i Tromsø det første og eneste Nord–Norges mesterskap. Det har ikke vært arrangert siden da. Jeg var den gangen leder for Tromsø kraftsportklubb.

– Og så ble det pause for deg?

– Så ble det pause til 2013. Da begynte jeg forsiktig på nytt. Trente et år, sleit med en skulderskade og måtte opereres. Kom i gang igjen for alvor 10. juli i fjor og har omtrent ikke stått over en eneste trenigsøkt siden da.

– Hva går egentlig et norgesmesterskap ut på?

– Man starter med en bedømmelsesrunde hvor man går igjennom sju forskjellige poseringer. De sju poseringene dekker hele kroppen. I den delen av konkurranser ser dommer spesielt på symmetri, at mann for eksempel ikke har for store armer i forhold resten av kroppen.

– Og så?

– Da er det ”Friprogrammet”, hvor man til selvvalgt musikk har sitt eget program hvor man prøver å vise fram sine sterke sider.

– Hvor ofte trener du?

– Fem til seks ganger i uka og da holder jeg på i en og en halv time. Jeg foretrekker kvalitet framfor kvantitet.

– Hva trener du med?

– Jeg trener med vekter. Det kan være frie vekter eller treningsmaskin. Jeg er sterkest i beina og der kan jeg ha 270 kilo i knebøy. Når det gjelder armene så pleier jeg å kjøre armløft med vekter på 50 – 60 kilo. Jeg kan løfte mer, men jeg driver jo ikke med styrkeløft.

– Så du trener annerledes enn styrkeløfterne?

– Ja, jeg trener for å øke muskelvolumet. De øvelsene jeg trener er spesifikke for økt muskelvolum. Når man er blitt 54 år har man litt mer erfaring i hvordan man skal trene.

– Hva slags kost satser du på?

– Tre til fire ganger om dagen drikker jeg en halv liter av en blanding som består av et rått egg, olivenolje, frie aminosyrer, proteinpulver, havregryn og vann. Hele greia smaker friskt og sikrer mitt inntak av proteiner.

– Andre spesialiteter?

– Karbonadekjøtt, kylling og magert svinekjøtt. Dessverre spiser jeg for lite fisk.

– Karbohydrater?

– Jeg er veldig glad i havregryn og spiser mye av det. Men hver lørdag har vi spisedag og da fråtser jeg i pizza og alt mulig annen god spise. Hensikten er faktisk å øke forbrenningen i tillegg til kosen.

– Er dere plaga med folk som bruker anabole steroider?

– Som i alle idretter, så er nok kroppsbygging en sport som har en bakside, nemlig kunstige preparater. Du kan vel kalle dem for dopingprodukter og steroider er et av dem.

– Har dere dopingkontroll under NM?

– Det er inngått en avtale om det mellom det internasjonale kroppsbygger forbundet (IFBB) og den internasjonale dopingskomisjonen (WODE). Vi i Norge ble med i fjor.

– Har dere folk som bruker silicon?

– Det er ikke så veldig utbredt, men noen er begynt å bruke en syntetisk olje som de sprøyter inn under muskulaturen. Det er dessverre veldig utbredt på toppnivå, hos de profesjonelle kroppsbyggerne.

– Arnold Schwarzenegger er vel en kjent kroppsbygger?

– Det var vel han som satte kroppsbygging på kartet i moderne tid og gjorde big business ut av det. Han har jo spilt i en god del filmer og var faktisk guvernør i California i to perioder og satte miljø skikkelig på kartet. Han fikk rydda opp i forurensningsproblematikken der.

– Du driver med politikk du også?

– I noe mer beskjeden grad! Jeg var kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Målselv i forrige periode. I denne perioden er jeg vara.

– Du spilte fotball i dine unge dager?

– Ja, jeg var keeper på guttelaget til TIL i min oppvekst. Der guttelaget danna stammen i det TIL laget som vant cupen i 1986.

– Og så har du gått på skøyter?

– Som 12-åring ble jeg faktisk nordnorsk mester i 1975. Jeg gikk på skøyter til jeg havna i militære.

– Hvem er du?

– Jeg er født og oppvokst i Tromsø. Bodde et solid steinkast bak sørmålet på Alfheimn stadion. Etter grunnskolen ble det videregående. Etter militære jobba jeg på SAS hotellet. Studerte og tok bioingeniørutdannelse ved Høyskolen i Tromsø. Jobba på UNN fra 1999 til 2006. Min kone er fra Målselv, så vi flytta dit i 2006 og jeg begynte på Storegga entreprenør. Så ble det Coop og i dag er jeg butikksjef på Extra på Setermoen.

– Hobbyer?

– Vekttrening.