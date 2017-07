Er bagasjen forsinket eller borte?

Slik går du frem hvis uhellet er ute.

Bagasjeproblemer er noe av det aller vanligste nordmenn opplever i løpet av ferien, viser den ferske reiseundersøkselsen fra Europeiske.

Én av fem sier de har opplevd enten forsinket fly eller forsinket bagasje på reisen det siste året.

– Det er skikkelig krise hvis bagasjen blir borte, men du har gode rettigheter når uhellet er ute. Forbrukerrådet får ikke så mange henvendelser om bagasjeproblemer, men vi vet fra tidligere undersøkelser (2014) at fjorten prosent av dem som tar med seg bagasje på fly frykter at den ikke kommer frem, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Skaug Halsos i Forbrukerrådet.

Mer enn fire timer

Hvis uhellet skulle være ute, så er det flere ting du må huske på. Du har krav på hjelp fra forsikringsselskapet hvis bagasjen er mer enn fire timer forsinket.

– For mange blir det litt irritasjon og bekymring når ferien starter slik. Hvis du ikke har fått bagasjen din innen fire timer etter landing, kan du kjøpe nødvendige ting for første overnatting, for eksempel toalettsaker og klesskift, sier assisterende kommunikasjonssjef Emma Elisabeth Vennesland i Europeiske.

Unngå å pakke verdisaker

Et godt råd er å pakke alle verdisaker i håndbagasjen, så sant det lar seg gjøre.

– Du bør derfor ikke ha dyre gjenstander i kofferten din, som bunader og smykker av gull, uten reiseforsikring, sier Halsos i Forbrukerrådet.

Reiseforsikringene skal dekke tap av reisegods ved for eksempel tyveri, ran eller skadeverk. Det omfatter også tap av billetter, pass og penger.

Slik går du frem

Bagasjen regnes som tapt etter 21 dager.

Du har krav på å få erstattet verdien av bagasjen.

Erstatningsbeløpet er satt til en maksgrense på 10.000 kroner.

Kilder: Forbrukerrådet og Europeiske

Håndbagasje mer populært

De siste årene har det blitt mer håndbagasje i kabinen , det skyldes både kostnad ved å sjekke inn bagasje og for å spare tid og penger.

– Det er viktig å minne om at følgende ting alltid er viktig å ha i håndbagasjen, og dermed reduserer skadevirkningen om bagasjen er forsinket: Medisiner (til hele oppholdet), bilnøkler og husnøkler, verdisaker, elektronisk utstyr, pass og reisedokumenter og penger, råder Vennesland.