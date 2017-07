- Kjempespennende å dykke her i norge

Siden tidlig på 80-tallet har den finske dykkerklubben Sammakot besøkt Norge. Denne uken har de dukket i havet utenfor Skatvik.

De finske dykkerne har vært nede på rundt 40 meters dyp for å oppleve plantelivet og fiskene som opererer i de nord-norske fjordene. De har sett steinbit og flyndre, og reiser hjem med drøssevis av spennende billed- og videomateriale fra dagene i Skatvik. Den finske dykkerklubben har navnet Sammakot, som er det finske navnet for frosk.

– Vi er svært ofte her i Norge på dykkertokt, fordi vi synes det er svært spennende å dukker i de norske fjordene, sier Jouni Hirvonen som er dykkerinstruktør for dykkerne han har med seg.

Han er også leder for klubben som hører hjemme i Jyväskylä i midt-Finland. Ned i et naust i Skatvik holdt de finske dykkerne på å avslutte sine siste dykk da Folkebladet traff dem torsdag ettermiddag.

Hirvonen forteller at den finske dykkerklubben kommer stadig tilbake, fordi det er svært gode forhold for dykking i de norske fjordene.

Det er første gangen vi er her i Skatvik, men vi har vært i Norge opptil flere ganger i året. Vi har for eksempel vært på Andørja, i Harstad, Lyngen, Kirkenes og Senjahesten for å nevne noen av plassene vi har besøkt de siste årene. Vi begynte å dra til Norge tidlig på 80-tallet, så det har blit noen besøk etter hvert under besøkene i Norge over 30 år.

– Ikke provoser steinbiten

Hirvonen forteller at de på torsdag hadde de siste dykkene nede på 40 meters dyp utenfor Skatvik Camping.

– Det høres ut som det er forferdelig dypt, men sikten er veldig bra, og vi har fått flotte bilder og videoopptak. På forespørsel fikk Folkebladet oversendt bilder av både steinbit og flyndre som de hadde funnet på bunnen.

– Steinbiten er normalt helt nede på bunnen og går maks to meter opp. Den er ikke farlig dersom du unngår å provosere den. Men uansett er dette en fisk man må følge med når den er i nærheten, sier Hirvonen.

Han legger til at det å få se steinbiten på nært hold egentlig er hovedgrunnen til at de er her i Skatvik.

– Vannet her i Norge er veldig klart, og plantene og fiskelivet er svært spennende for oss. I tillegg er vi veldig imponert over den nord-norske naturen, med stupbratte fjell som vi ikke har i Finland. Hirvonen fortellet at dykkergruppa kom til Skatvik sist søndag, og hadde sine siste dykk torsdag ettermiddag.

– I kveld har vi en liten avslutningsfest, og så setter vi kursen hjemover, en tur som tar nesten 20 timer, sier dykkerinstruktøren.

– Dette er den siste turen i år i Norge for klubben vår, men i august kommer det en annen gruppe med dykkere hit, sier han.

Nybegynnere og erfarne

Hirvonen forteller at han har både erfarne dykkere og nybegynnere med seg.

– De nye må læres opp og følges godt med.

– Hvorfor vi driver med dette? Et vanskelig spørsmål, men hovedsvaret er nok at det er en helt annen verden vi møter der nede i havet. Og her i de norske fjordene ser vi planteliv og fisker som vi aldri møter i Finland.

Har med mobil sauna

Midt i området der de finske dykkerne hadde leir sto et spesielt telt.

– Det er vår sauna som vi har med oss, sier Hirvonen.

Han sier at som finner flest må de ha tilgang til saunaen, også når de er ute på tur.

– Når vi er ferdige, løper vi ut der vi kjøler oss ned med kaldt vann.