Amfi-kjøpesenteret evakuert

Øyenvitner på stedet forteller til Folkebladet at alarmen gikk, og at hele Amfi ble tømt for folk.

Brannvesenet kom til stedet like etter klokka 11 og gikk inn i bygningen. Klokka 11:15 sto fortsatt folk utenfor og ventet.

Senterleder Stig Bergheim forteller til Folkebladet at det var en manuell brannalarm som hadde fått knust glasset og blitt utløst av noen.

Bergheim opplyser at det er kameraovervåking på stedet der alarmen ble utløst.

Ved 11:20-tiden opplyser brannvesenet at bygget er klarert og at folk har fått vende tilbake.