Slik blir været fremover

Været for Midt-Tromsregionen, preges av klarvær og minusgrader. Meteorolog Rune Skoglund, sier det ser ut til å bli en ganske så bra uke.

– Mandag vil det bli østlig bris, minusgrader og kalt. Det kan komme snø lengst inn i fylket, men ikke utover mot kysten, sier Skoglund.

Tirsdag-torsdag

Deretter vil de påfølgende dagene være ganske lik.

– Både tirsdag, onsdag og torsdag ha mange likehetstrekk. Torsdag kan det komme inn enkelte snøbyger kanskje kveld-natt til fredag noen steder i Midt-Troms, men det blir lite vind og perioder med sol så lenge vi har den. Det vil delvis være skyet og minusgradene vil holde seg der de er nå, sier Skoglund.

Minusgrader

På innlandet vil det naturligvis bli noe kaldere enn ved kysten.

– På Bardufoss må de for eksempel regne med at en havner nede på minus 12-14 grader i starten av uka. Dette gjelder hovedsaklig på kvelden og natta. På dagtid vil det være opp mot 5-6 grader. På kysten vil det være litt høyere, det blir fortsatt minusgrader, men bare rett under null på gradestokken, sier Skoglund.

Turvær

Klarvær, lite vind og minusgrader kan lokke mange ut på tur.

– Det er helt klart fint turvær for de som kanskje har fri på dagtid. Rådet blir å ta på seg godt med klær, og dra ut i finværet, avslutter Skoglund.