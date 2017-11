Dette skjedde mens du sov

nyheter

Etter brannen på Esso Finnsnes natt til lørdag, var det lite som skjedde av de store hendelsene for nødetater i Midt-Troms. Aktiviteten var derimot stor i andre deler av fylket.

Troms

En hund ble meldt savnet av politiet like før midnatt på Finnsnes. På Twitter skrev politiet ikke lenge etter at hunden er vel hjemme hos eier.

I sekstiden, lørdags morgen er en kjenning av politiet i Tromsø, pågrepet på fersk gjerning. Han ble tatt inne i en leilighet han brøt seg inn i, skriver Troms politidistrikt på Twitter.

Rundt klokken tre, natt til lørdag ble en henger med kapell meldt stjålet i Tromsø. Det melder Troms politidistrikt på Twitter. Den er lakkert med sort Skidoo reklame og har registreringsnummer: ZW 9330. Politiet ber om tips i saken på telefon 02800.

Like før klokken ett, natt til lørdag ble en person siktet for promillekjøring i Tromsø. Dette førte til beslag av førerkort og sak opprettes skriver politiet på Twitter.

Annen innenriks

VARDØ- Kl.03:15 Politiet i Finnmark skriver på Twitter at de har mottatt en melding om en person har begått skadeverk på en parkert bil. Saken vil bli anmeldt.

I Flakstad kommune i Lofoten melder Statens vegtrafikksentral i Nord at fylkesvei 805 ved Myrland er stengt på grunn av steinras. Ny vurdering blir tatt mandag klokken 11.

På E6, nord for Nordlandsporten ble veien stengt natt til lørdag grunnet et vogntog som hadde kjørt av veien. Klokken halv fem, tidlig lørdag ble veien åpnet igjen, skriver Statens vegtrafikksentral i Nord, på sin facebookside.

VG skriver at en mann er sendt til Ullevål med alvorlige skader. Han måtte frigjøres fra et bilvrak etter en frontkollisjon med en lastebil på riksvei 120 i Hobøl. Føreren av lastebilen ble sendt til sykehuset for en sjekk.

En guttegjeng dømt for vold på russefest, skriver NTB. Les mer om saken her.

Utenriks

Et jordskjelv med en styrke på 6,3 på Richters skala har rammet den kinesiske regionen Tibet, melder det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Les mer om saken her.

Tolv timer på overtid ble forhandlerne på klimatoppmøtet i Bonn enige om å gjøre opp status over innsatsen for å begrense utslippet av fossilt brensel i 2018. Les mer om saken her.

USAs president Donald Trump setter det kontroversielle forslaget om å legalisere import av trofeer av elefanter på vent. Dette gjør han frem til han har fått sett på all fakta, skriver han selv på Twitter.

Norge har i likhet med en rekke andre land innført forbud mot elefanter på sirkus, men i Danmark er de fortsatt å se i manesjen. Les mer om saken her.