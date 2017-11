Skoleelev fra Troms omkom i London

nyheter

Etter det Harstad Tidende får opplyst, var det på togstasjonen King's Cross St Pancras at påkjørselen skjedde.

Kvinnen, som gikk tredje klasse på musikklinja, var på ekskursjonstur med klassen. Da klassekameratene skulle ut på morgenen for å se på ulike attraksjoner, ble ikke kvinnen med. Og da klassen kom tilbake, var hun gått fra hotellet. Det var derfor ingen av hennes klassekamerater som var vitne til det som skjedde da hun omkom.

Rektor Ole Martin Linaker sier skolen er i sjokk.

- Det er veldig tøft å få en slik beskjed. Vi har i dag kriseteamet her med to psykologer og to helsesøstre som er til disposisjon for dem som føler behov for det. Litt senere i dag skal vi også ha en minnestund, sier Linaker som har avlyst all undervisning i dag.