Gjør klart for flere himmelfenomener

For det skal nemlig skje flere ting på nattehimmelen, som astrofans kan glede seg til. Og værvarslene tyder på at det kan være greie muligheter til klarvær utover kvelden og natta.

Både til natta og natt til lørdag er det god grunn til å se opp mot stjernene. Da går jorden inn i banen til kometen 55P/Tempel-Tuttle og vi får førjulstidens første av to store meteorsvermer, Leonidene.

Passerte solsystemet

Ifølge nettstedet Himmekalenderen er det over 19 år siden opphavskometen passerte vår del av solsystemet, men støvkornene den legger igjen treffer oss år etter år, melder NRK.

– På bestemte tider i løpet av året kan man oppleve meteorer eller stjerneskudd i store antall. De plutselige lysstripene skyldes små kosmiske partikler, vanligvis støv fra kometer, som kommer inn i jordatmosfæren med ekstrem hastighet. Både partiklene og luften varmes opp på grunn av friksjonen, og det er dette vi ser som meteorer, opplyser astronom Jan-Erik Ovaldsen på nettsiden Himmelkalenderen.

– Modellene for aktiviteten i 2017 er noe sprikende. International Meteor Organization antyder to maksima, henholdsvis 16. november i 18-tiden og 17. november rundt klokka 17.30. Begge tidspunktene passer dårlig for oss i Norge og Europa ettersom radianten i Løven er langt under horisonten så tidlig på kvelden, sier Ovaldsen.

Mer å se i desember

Ovaldsen skriver at i motsetning til andre meteorsvermer er opphavet til Geminidene ikke en komet, men et merkelig steinaktig objekt på cirka fem kilometer i diameter.

– International Meteor Organization anslår maksimum i 2017 til 14. desember klokka 07.30. Man kan begynne å speide sent på kvelden onsdag 13. desember, men sannsynligheten for å se stjerneskudd ventes å være betydelig større utpå natta og fram mot morgengry torsdag 14. desember, skriver Ovaldsen.

– Maksimal timerate for Geminidene ligger omkring 120 under ideelle forhold. Et mer realistisk anslag for hva man faktisk kan observere, er rundt 60 meteorer i timen. Maksimumsaktiviteten varer dessuten bortimot en hel dag, ikke bare et par timer som hos enkelte andre svermer.