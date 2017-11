Dette skjedde mens du sov

nyheter

Det opplyser Troms politidistrikt i en melding som ble lagt ut på twitter klokka 01.09 natt til onsdag.

- UP melder at de under en kontroll på Finnsnes utferdiget ni forelegg for fartsovertredelser, heter det i meldinga.

Brann i fjøs

I natt oppsto det brann i en fjøs litt nord for Skittenelv i Tromsø. Politiet meldte om brannen på twitter klokka 03.42, og både de og brannvesenet rykket ut.

Fjøsen brant praktisk talt helt ned. Ifølge politiet var det ikke meldt om dyr i fjøsen, den ble kun brukt til oppbevaring av ved og andre ting.