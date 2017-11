Aktor ber om 120 dagers fengsel

nyheter

I rettens tredje og siste dag ber aktor Torstein Lindquister om at den tiltalte får en fengselsstraff på 120 dager, melder iTromsø. Videre legger Lindquister ned påstand om at den tiltalte fradømmes retten til å jakte i fem år samt inndragning av det aktuelle drapsvåpenet.

Det kommer frem i hans prosedyre i Nord-Troms tingrett, der en 41 år gammel mann sitter tiltalt for uaktsomt drap etter at han skjøt og drepte Mads Håvard Larsen (26) under revejakt.

Døde umiddelbart av skuddet Ifølge rettspatologen merket ikke Larsen noe smerte da han ble truffet i hodet av skuddet fra jaktkameraten.

Larsen og den tiltalte var jaktkamerater, og ulykken skjedde på avfallsområdet Stormoen i Balsfjord 28. februar rundt klokken 19.10.

Larsen ble skutt i hodet og døde umiddelbart av massive hjerneskader. Den tiltalte nekter straffskyld, etter å ha erkjent skyld i de første avhørene.

I prosedyren la Lindquister vekt på at avfallsområdet var uoversiktlig, og at det derfor må stilles ekstra strenge krav til varsomhet til jakt på anlegget.

– Området er kupert, uoversiktlig og det er anleggstrafikk. Jeg mener det derfor må stilles ekstra krav til varsomhet. Et slikt område betyr at man må ha ekstra oppmerksomhet på sikkerheten, sier Lindquister og legger til:

– Tiltalte visste at det var et område som ble mye brukt til jakt. Et annet moment var at dette var midt i kjernetiden for når det var vanlig å jakte. Larsen hadde videre parkert på et sted som det var vanlig å parkere når man jaktet på området, sier Lindquister og poengterer at den tiltalte sier han ble forstyrret av en annen bilist da han passerte på E6 like ved der bilen til Larsen stod.

– Det en jeger i alle fall vet, er at en revejeger ofte sitter i ro, og det burde en jeger med termisk sikte ta i betraktning, sier aktor og henviser til det termiske siktet som 41-åringen hadde påmontert rifla han skjøt med.

– Mange føler et vanvittig savn

– Dette er på mange måter en tragisk sak. Mange sitter her i dag og føler et vanvittig savn. Tiltalte har heller ikke hatt det bra. Denne saken handler ikke han med viten eller vilje skjøt Larsen. Saken handler om hvorvidt han var uaktsom da han skjøt og drepte Mads Håvard Larsen, sier Lindquister i prosedyren.

– Ut ifra min vurdering kan han ikke ha vært sikker på hva han skjøt mot. Du har en plikt å forvisse deg hva du skyter mot, for konsekvensen kan være skremmende dramatisk, sier aktor og poengterer at tiltalte hadde en rekke handlingsalternativer før han skjøt det fatale skuddet.

– Han har åpenbart og grovt handlet i strid med forsvarlig opptreden.

– Dette er en ufattelig tragedie

Som iTromsø tidligere har omtalt fremmer foreldrene og den avdødes samboer et oppreisningskrav på 125.000 kroner hver, som til sammen utgjør en erstatning på 250.000 kroner.

– Kjæresten var bare 23 år da ulykken skjedde, og har gjennom ulykken mistet hun sin livsledsager og bestevenn. Foreldrene har mistet en kjær sønn. Dette er en ufattelig tragedie for svært mange, sier Erik Ringberg som er bistandsadvokat for foreldrene og samboeren.

– At tiltalte først erkjente straffskyld og tok på seg ansvaret for Mads Håvards Larsens død, betydde mye for avdødes foreldre og samboer. At han i mai gikk tilbake på dette og påsto seg ikke straffskyldig, har ført til ytterligere fortvilelse for de etterlatte, sier Ringberg og henviser til at 41-åringen først erkjente skyld for deretter å nekte straffskyld.

Staff: – En forferdelig feil

I sin prosedyre argumenterer Trygve Staff at hans klient måtte skyte da han var sikker på at han skjøt mot en skadeskutt rev.

– Jeg oppfatter ikke at han har vært villig til å gamble, villig til å ta noen sjanse. Han har vært sikker, og skutt, sier Staff og poengterer at det er blitt begått en forferdelig feil:

– Man kan bare forklare dette på én måte: At den faktiske, visuelle observasjonen han gjorde, gjorde ham sikker. Det var en forferdelig feil, men han var sikker.

Staff ber om full frifinnelse for sin klient, og at han dermed heller ikke skal ha noen erstatningsansvar.