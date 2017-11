nyheter

Onsdag skriver NRK Rogaland at det på landsbasis blir mindre gulrot, løk og poteter lagt på lager denne høsten, og nedgangen er på flere tusen tonn. Hos Tromspotet kjenner de på samme problematikken.

– Vi har hatt mange problemer i år. Tela forsvant sent i år, og vi fikk ikke satt poteten i jorda før i slutten av juni. Det er 14 dager senere enn det man bruker å være ferdig. Så kom det to frostnetter i august. Da ble kålen ødelagt, og når kålen fryser, vokser ikke poteten, sier Halgeir Jakobsen, i Tromspotet til Folkebladet.

Godt

Mengden nordnorsk potet er dermed mindre dette året.

– Det vi vet er at vi ikke har like stor mengde i år som i fjor. Hvor lenge holdbarhet årets potet har, er vi ikke sikker på. Det er kanskje ikke så godt skall, men de er veldig gode å spise, poengterer han.

Ikke lik

Tromspotet som har jobbet med potet i over 20 år, sier at ingen år har vært lik.

– Det er faktisk stor forskjell fra år til år. De største produsentene har vi i Målselv, der har det vært avgjørende når frosten kommer. I år slo frosten til mer fra brua på moen og oppover dalen, enn den gjør oppover fra brua. Da ble poteten oppover dalen mer skadelidende av frostnettene enn på andre siden, men jeg vil ikke si at det i år har vært et mer utfordrende år, avslutter han.

Utfordringer

Potetbonde Olav Grundnes i Målselv leverer 700-750 tonn poteter til Tromspotet i året. Tidligere i år var nødt til å pløye opp all jorda, vel 1.100 mål, på grunn av isbrann. I år er det høstet mindre potet.

– Mengden er mindre i år og ligger på rundt 70 prosent av det vi tidligere har levert inn. Det var et areal som frosten tok tidlig i år, men det er ikke den som har vært vårt største problem. Det andre feltet vårt fikk stå ufrosent til 20. septemberm så for vår del gamblet vi med å høste, og det berget året for vår del, sier Grundnes.

Han forteller videre at året har vært utfordrende.

– Det har vært vanskelig med tanke på den sene våren, og så måtte vi vente lenge på høsten. Værvarslet gir oss bare fem dager, mens innhøstringen tar flere uker. Men vi var heldige i år, så vi er fornøyd med sesongen, når det ble slik det ble, sier han.