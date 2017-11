Døde umiddelbart av skuddet

nyheter

Det melder avisen iTromsø. I rettens andre dag gikk rettspatolog Line Moi gjennom rapporten som ble skrevet etter obduksjonen av Mads Håvard Larsen, som ble skutt og drept 28. februar på et avfallsområde på Stormoen i Balsfjord.

Skuddet kom fra riflen til en 41 år gammel mann, som nå er tiltalt for uaktsomt drap.

Ikke straffskyld

Mandag erkjente 41-åringen ikke straffskyld etter tiltalen, i den første av tre dager i Nord-Troms tingrett.

– Avdøde fikk store hodeskader som følge av skudd. Døden har inntruffet umiddelbart, og skadene var så pass store at han ble bevisstløs og oppfattet ikke noe smerte, sier Moi fra vitneboksen.

Rundt klokken 19.10 skjøt 41-åringen mot det han trodde var en rev, men traff i stedet Larsen i hodet. Det var tiltalte selv som meldte fra til politiet.

Forbud mot jakt

En jaktkamerat av tiltalte, som også jobber på avfallsanlegget hvor ulykken skjedde, forteller i retten tirsdag at det nå er forbud mot jakt på området.

Tiltalte sier han skjøt mot en rev Det ble søkt med hund etter en skadet eller død rev i området hvor 41-åringen har forklart at han skjøt mot det han var sikker på var en rev.

Han pleier også å jakte rev på Stormoen.

– Nå er det lagt ned forbud mot jakt på området, med unntak av fra en åtebu der jegere må søke det lokale jeger- og fiskerlaget om tillatelse, sier mannen.

Forsvarer Trygve Staff spør om han mener at tiltalte burde ha gjort noe annerledes.

– Hvis han var sikker på at det var en rev han skjøt på, så mener jeg det er riktig at man skyter en gang til. Et skadeskutt dyr vil rømme ganske raskt, så man har ikke så mye tid på, sier mannen og legger til:

– Men da skulle jeg ha visst hva jeg skjøt på da.

Videre spør Staff om hvorfor han tror Mads Håvard ikke gjorde seg til kjenne da det første skuddet falt.

– Han trodde vel at han var trygg der han lå i mørket. Han visste nok ikke hva slags utstyr tiltalte hadde.

Var jaktkamerat med avdøde

Den tiltalte og avdøde var jaktkamerater, og var begge ivrige jegere. De ankom Stormoen på ulike tidspunkt og jaktet uavhengig av hverandre.

– Har god oversikt over hendelsesforløpet Politiet sier de har god oversikt over hendelsesforløpet da en 26-åring døde etter å ha blitt skutt under revejakt i Balsfjord.

Da den tiltalte forklarte seg i retten mandag var han tydelig preget av situasjonen, og sa at han hele tiden siden ulykken har tenkt på hvorfor han ikke oppdaget at det var kameraten, og ikke en rev, som lå på slamranken på avfallsområdet.

I retten kom det også frem at politiet dagen etter ulykken hadde lett etter en skadeskutt eller død rev, som den tiltalte fast bestemt mente han skjøt mot. Det ble verken funnet blodspor eller noen rev.

Larsen var sønn av ordfører i Balsfjord kommune, Gunda Johansen. Larsens foreldre samt hans samboer vil fremme et oppreisningskrav på 250.000 kroner.