Vant to priser og ble First Lego League-mester

nyheter

De grønnkledte fra Sørreisa sentralskole vant nemlig nesten alt de stilte opp i. Ikke minst ble de kåret til First Lego League Champion, noe som betyr at dette laget om tre uker skal nedover til Fornebu og delta i en skandinavisk finale.

– Både vi, lærere, elever og foreldre synes at dette er uhyre spennende, og ikke minst lærerikt for de som er med. Det sier Haavar Sandnes som for tiende gang er prosjektleder for dette teknologiarrangementet som har pågått i like mange år.

– Veldig lærerikt for elevene

– Mye av dette elevene holder på med både i forkant av konkurransen og her er områder som man finne mye av i læreplanverket i skolen. I tillegg til at mye av dette dreier seg om programmering av roboter via PC, skal elevene også lære seg hvordan søknader og rapporter skal utfylles. For åtte uker siden fikk de deltakende 16 lagene tilsendt et oppdrag som går på å finne gode løsninger for et vannprosjekt.

Ble nummer 9 av 900

I robotkonkurransen stilte hvert lag med sine utviklede roboter der de som gikk til finalen hadde to og et halvt minutt til å kapre flest mulig poeng med å manøvrere roboten. I denne konkurranse greide Team Aqua å oppnå 235 poeng, noe som plasserer dette laget på en 9.plass totalt blant 900 lag som stilte opp i Skandinavia på lørdag.

– Dette er jo en helt enestående prestasjon, og det skal bli spennende å se hva dette laget presterer i finalen som avholdes på Fornebu, sier Haavar Sandnes.

Midt i konkurransen på lørdag pratet Folkebladet blant annet med elever fra Kårvik skole som var ivrig opptatt med å gjøre de siste oppdateringene på sin robot «Ebay Rover».

- Vi jenter som er med her har egentlig aldri vært så spesielt interessert i disse tekniske greiene før, men nå synes vi dette er kjempemoro, sier Iselin Grønvold Svavik mens hun gjør noen justeringer på roboten for å forsikre seg at den er mest mulig klar for kvartfinalen som de skulle inn i om ei stund. Det viste seg at hun og resten av laget til slutt ble nummer 8 av totalt 16 lag som stilte i robotkonkurransen, og det var Kårvikelevene kjempegodt fornøyde med.

Sørreisaelevene imponerte

Men det var altså Team Aqua fra Sørreisa som var lørdagens store vinner.

– Vi er alle kjempeinterreserte i det vi holder på med, og synes det er artig å bli utfordret på slike oppgaver. Det sa Thomas Olsen Skogheim fra Team Aqua på lørdag før laget skulle ut i kvartfinale i robotkjøring. De visste altså da ikke at de skulle ta med seg omtrent det som var av priser, og ar det ble nettopp de som får reise ned til skandinavisk finale på Fornebu.