Tiltalte sier han skjøt mot en rev

Mandag ettermiddag forklarer en politibetjent seg i Nord-Troms tingrett, som foretok de tekniske undersøkelsene på området der Mads Håvard Larsen (26) ble skutt og drept 28. februar.

Dagen etter drapet var politiet på åstedet sammen med Viltnemda.

Da hadde 41-åringen som nå er tiltalt for uaktsomhet drap på jaktkompisen Larsen forklart at han skjøt mot det han mente var en rev. Da han kom frem til der Larsen lå, forstod han at det var kameraten, og ikke en rev, han hadde skutt.

Avsluttet søk uten funn av rev

Mandag formiddag gjentok 41-åringen gjentatte ganger at han var helt sikker på at det var en rev han først skjøt en gang, før han forflyttet seg til et annet sted og skjøt et nytt skudd. Dette skulle bli fatalt, og førte til at Larsen døde umiddelbart inne på avfallsområdet på Stormoen i Balsfjord.

41-åringen erkjente ikke straffskyld etter tiltalen og sier han var helt sikker på at det var en rev han så i siktet.

– Vi brukte hund for å lete etter rev, eller spor etter rev. Det var utrolig mye spor etter dyr på området. Hunden fulgte dyrespor en stund, sier politibetjenten før han forteller at politiet ikke fant verken død eller skadeskutt rev.

– Je så ikke noe blod eller død rev. Etter at hunden hadde fulgt spor en stund, så var det for mange spor til at han klarte å finne noe. Etter hvert gikk han bare rundt og rundt, så da avsluttet vi søket, forklarer han og forteller at det av politiet ble lett på hele området.

– Ikke et vondt ord å si om ham

41-åringen fortalte tidligere mandag at han var god venn med Larsen.

– Jeg synes Mads Håvard var en veldig fin mann. Jeg har ikke et vondt ord å si om ham, sier tiltalte gråtkvalt i retten

Den tiltalte erkjenner ikke straffskyld, og holder i tingretten fast ved at han ikke kunne drømt om at det var en mann han skjøt mot i mørket rundt klokken 19.10 28. februar 2017.

Det er svært mange tilhørere tilstede i rettssal 8 i Nord-Troms tingrett, deriblant den avdødes familie.

Larsen var sønn av ordfører i Balsfjord kommune, Gunda Johansen. Larsens foreldre samt hans samboer vil fremme et oppreisningskrav på 250.000 kroner.

Rettssaken skal være ferdig på onsdag. 41-åringen er også tiltalt for brudd på våpenloven.