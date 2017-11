Fratrer med umiddelbar virkning

nyheter

Det opplyser Nav Troms i ei pressemelding. Fylkesledelsen og hovedverneombudet i Nav Troms deltok på allmøtet i Lenvik.

– Krevende

- Det har vært spennende, men også krevende år i Nav Lenvik. Jeg har over tid kjent på ønsket om å bruke min kompetanse og erfaring på andre områder i Nav. Dette var et riktig tidspunkt for meg til å gå ut av lederrollen og stille min kompetanse til disposisjon, sier avtroppende leder Elin Rognmo.

Nav Lenvik vil inntil videre ledes av fylkesledelsen i Nav Troms i samarbeid med Lenvik kommune.

– Trist

- Vi synes det er trist, men tar til etterretning at Elin Rognmo etter fem år som dyktig Nav-leder velger og tre ut av lederrollen. Vi står overfor store spennende endringsprosesser i Nav, men er glad for fortsatt å kunne benytte Elin sin kompetanse, selv om hun nå går av som leder, sier fylkesleder Grete Kristoffersen i Nav Troms.