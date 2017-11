Dette er ikke noe fotballag – likevel topper de pallen i «La Liga»

Det er jo kundene vi må takke for at vi har vunnet.

nyheter

Bil i Nord-konsernet har nemlig kjørt en svær og omfattende intern konkurranse, der ni lag fra konsernets sju avdelinger har spilt fiktive «fotballkamper» mot hverandre. Etter gjennomført konkurranse, eller «La Liga» som den er kalt, står Bil i Nord Finnsnes som ligamester.

Daglig leder Geir Albertsen er stolt.

– Vi spilte totalt 18 «kamper», der vi hadde bare ett tap og én uavgjort kamp – resten vant vi, forteller Albertsen.

Inne på topp ti-lista

Tunnelpasninger og skuballer har hatt null betydning for utfallet av «La Liga». Der imot har faktorer som størst nybilsalg, flest frontruteskift og flest dekksalg gitt god uttelling i kampene.

– Konkurransen har pågått gjennom hele våren og sommeren frem til den ble avsluttet nå i høst. Det laget som fikk best uttelling på de målte parametrene skåret også mål i de tenkte kampene, forklarer Albertsen.

Med 16 seiere markerte Bil i Nord Finnsnes seg sterkt i konkurransen. Men også en annen faktor bidro til å sikre toppen på pallen.

– Noe som ble veid ekstremt tungt var hvor fornøyde kundene er, og der ble vi målt både på salg og ettermarked. Vi har stort sett gjennom hele konkurransen ligget inne på topp ti-lista for norsk Volvo-handel, noe vi skåret mange ekstrapoeng på, forteller Albertsen.

Ekstatisk stemning

Førstepremien er intet mindre enn en fotballtur til London. Finnsnes-laget med 13 «spillere» setter seg på tidligflyet fredag morgen, og skal blant annet spise en bedre middag og se et vaskeekte London-derby mellom Arsenal og Tottenham før de returnerer søndag.

– Vi har tre stykker som er ivirge Tottenham-fans, så det var rett og slett ekstatisk stemning på spiserommet da det ble fortalt hvilken kamp vi skulle se, sier Albertsen.

– Hadde du forventet at dere skulle stikke av med seieren?

– I utgangspunktet hadde jeg vel ikke forventet det, men etter første «kampen» i konkurransen sendte jeg en epost til ledergruppa i Bil i Nord og spurte om det ikke var lurt å være tidlig ute med pass med bakgrunn i de nye passreglene – den eposten fikk jeg mange tilbakemeldinger på, humrer Albertsen.

– Vi har jo klokkertro på det vi holder på med, tilføyer han.

Takker kundene

Den daglige lederen har gjort seg noen tanker om hvordan Finnsnes-avdelinga kan hevde seg så sterkt i den harde konkurransen mot blant annet Bil i Nords avdelinger i Tromsø og Harstad.

– Det er jo kundene vi må takke for at vi har vunnet. Vi føler virkelig at vi får betalt tilbake fra kundene i godt monn på den servicen og de tjenestene vi har ytt.

Selv om Bil i Nord-gjengen drar på tur til helga, blir det ikke stengte dører hos bedriften i Botnhågen.

– Vi har en back up-løsning der en som har jobbet hos oss tidligere holder åpent. Der blir altså servert kaffe og mer til, men i all hovedsak skal han notere ned navn, nummer og ærender, og så tar vi kontakt med kundene når vi er tilbake mandag – med oppladede batterier, smiler Albertsen.

Bil i Nord-sjef Jan Hugo Svendsen skryter av gjengen på Finnsnes.

– De har gjort en kjempejobb, men det er først og fremst på kundene de har vært bedre enn de andre. Avdelinga på Finnsnes har over tid vært mest stabil og levert best på dette med fornøyde kunder, både på verksted og på salg, sier Svendsen.

Han fremhever spesielt den kulturen hos Finnsnes-avdelinga som en svært positiv faktor i så måte.

– Så det er dem vel unt å reise til London?

– Ja, absolutt. Det er dyrt å sende dem dit, men det har de absolutt fortjent.