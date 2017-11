Rikke Håkstad fra Bardu får lederrolle i Senterungdommen

nyheter

Ifølge ei pressemelding var 22-åringen i kampvotering, men vant duellen med 120 stemmer mot 52 stemmer.

Senterungdommen avholdt sitt landsmøte i Tønsberg denne helga.

- Jeg er utrolig glad og lettet. Dette er en stor tillitserklæring fra Senterungdommen og jeg gleder meg veldig til oppgavene som venter meg, sier Håkstad

22-åringen fra Bardu får gode skussmål fra stoortingsrepresentant Sandra Borch (Sp).

- Rikke har alle kvalifikasjoner for å nå langt i politikken. Hun er et enormt politisk talent vi kommer til å se mye av fremover. I dag er jeg stolt over at Troms igjen er representert i ledelsen i Senterungdommen, sier Borch.