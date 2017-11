Diplom og hederlig omtale under Svarte Natta

nyheter

Folkebladets Fredrik Kampevoll ble belønnet med diplom under prisutdelinga på mediekonferansen Svarte Natta i Tromsø lørdag kveld.

Kampevoll får diplomet for jobben med Nicopan-artiklene «Ført bak lyset».

- Ført bak lyset i Nicopan-konkurs Tidligere aksjonær og styremedlem i Nicopan, Gøril Andersen, mener hun og andre aksjonærer ble ført bak lyset da bedriften gikk konkurs i fjor sommer.

- Dette var jeg ikke forberedt på. Det var kjempeartig sier prisvinneren.

Tidligere på dagen holdt Kampevoll et foredrag under mediekonferansen om nettopp arbeidet med Nicopan-saken.

Folkebladet-TV fikk også hederlig omtale under ei prisutdeling i regi av Troms Journalistlag fredag kveld. Carina Hansen og Maria Holm Simonsen har produsert en TV-serie der vi følger Lofrid Furu og hennes søken etter svar på omstendighetene rundt datterens død for over 40 år siden.

