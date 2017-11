Dette skjedde i natt mens du sov

nyheter

Onsdag kveld fikk politiet melding om en bilbrann i Sollidalen i Lenvik kommune og rykket ut. Samtidig fikk de beskjed om at det ikke var noen personskade og ingen fare for spredning.

Etter noen timer kom kontrabeskjeden om at bilbrannen ikke var i Sollidalen, men på fylkesvei 856 ved Langnes, mellom Aspelund og Rossfjord.

På Twitter opplyser Troms politidistrikt om at saken blir etterforsket.

Kontroll

I natt skriver Troms politidistrikt at de stanset en bil for kontroll i Finnfjordbotn utenfor Finnsnes.

Her ble fører anmeldt for kjøring uten førerkort.

Alvorlig skade

Over 1000 broer i Norge regnes for å ha store eller kritiske skader i følge VG. De har fått innsyn i Statens vegvesen sine papirer. Gisundbrua er en av flere broer på lista som står oppført som kritisk eller verst skade. På nettsiden deres kan en se en oversikt over broene i hele Norge.

Innenriks

Politiet i Finnmark skriver på Twitter at de i går kveld stanset to personer på Storskog.

- Dette var en brudd på utlendingsloven, så begge personene ble bøtelagt og bortvist fra riket, skriver de på nettstedet.

VG skriver at Statsbygg og arkitektsammenslutningen Team Urbis undertegnet onsdag prosjekteringskontrakten for nytt regjeringskvartal. Det skjedde dagen etter at det ble klart at Team G8+, som kom på andreplass i arkitektkonkurransen, besluttet at de ikke ville kreve at prosjektet midlertidig ble stanset.

Natt til torsdag ble politiet varslet om flere gjenstander som fløy rundt om i Sunndal kommune i Møre og Romsdal.

– Blikkplater, papp og deler av vegg "tatt av vinden" på et næringsbygg i sentrum, skriver politiet på Twitter.

Utenriks

En førerløs minibuss krasjet i Las Vegas snaut to timer etter at den ble satt i drift onsdag. Bussen kolliderte med trekkvognen til et vogntog. Årsaken til sammenstøtet er ikke avklart.

Bussen er imidlertid ikke helt ubemannet. En konduktør er med og supplerer datasystemene som overvåker driften av minibussen. Ingen personer kom til skade i uhellet. Det melder NTB.

