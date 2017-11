Varsler storm langs kysten

nyheter

Det er yr.no som melder om stormen som bygger seg opp i Nordvestlandet.

Det er grunnet et stabilt høytrykk over Russland som gjør at det blir heftig vær når lavtrykket fra vest treffer Norge.

Kysten

Lavtrykket blir blokkert av høytrykket i øst og presses i stedet nordover langs norskekysten.

Resultatet blir mye regn og kraftig vind fra Rogaland til Nordland.

– Lavtrykket vil merkes som en god kuling langs hele kysten og i fjellet i Sør-Norge, men aller mest rundt Stad-området, sier Fossli.

Mer vind

Hvis du trodde at vinden minker utover uka og helga, tar du feil. I følge yr.no skal uværet bevege seg nordover torsdag.

Uværet vil flytte seg raskt oppover kysten mot Trøndelag og Nordland i løpet av torsdagen, men avtar såpass at vinden neppe vil komme opp i mer enn kuling i disse områdene.

– Kuling og nedbør blir nok tendensen for store deler av landet også frem mot helgen. Det kommer flere lavtrykk utover uken, men ikke med like mye futt i alle, sier Fossli.

Været fremover

I Midt-Troms og Troms for øvrig er det sendt ut et obs varsel for liten kuling utsatte steder onsdag. Skyet, litt regn, sludd og snø i indre og høyere strøk.

Natt til torsdag økning til søraust stiv kuling utsatte steder. Litt regn av og til. Fra torsdag formiddag sørlig sterk kuling, dreiende sørvest. Regn, senere regnbyger. Nedbør som snø over 400-600 meter.

Sørlig bris, først på dagen liten til stiv kuling på kysten av Troms og Øst-Finnmark. For det meste skyet. Litt snø av og til.