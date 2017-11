Vei i Hamn er ute på høring

nyheter

I november 2016 opplyste Statens vegvesen at de ønsket å bedre fylkesvei 86 gjennom Hamn på Senja, for å gjøre veien sikrere for turister og gi bedre framkommelighet for transporten av sjømat.

Detaljreguleringsplanen omhandler to kilometer vei fra tunnelen i Styrbergvika til parkeringsplass ved Nikkelverket.

Det nevnes også at veien er viktig i forhold til nasjonal turistveg.

Nå er saken lagt ut på høring og vegvesenet ber om at de som har merknader til planen gir en tilbakemelding innen 19. desember