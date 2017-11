Forslag til Årets salangsværing

nyheter

Prisen er en æresbevisning som har vært delt ut hvert år fra 1986. Årets salangsværing kan være en enkeltperson, et lag, en forening eller organisasjon som har bidratt til at Salangen kommune har fått hederlig omtale ut over kommunens grenser.

Heder og ære

Årets vinner vil bli utropt av ordføreren i forbindelse med årets siste kommunestyremøte i Salangen 14. desember.

Vinneren vil få heder og ære, og vil bli tildelt plakett og diplom. Frist for å komme med forslag er 8. desember.

I fjor vant Kåre på kaia, og i 2015 ble Shine on Pink Floyd Tribute Årets salangsværing