Eks-kona til terrordømt småbarnsfar mener han fortjener dommen

Mandag ble mannen dømt for terrorforbund og deltakelse i den Islamske stat (IS).

Det er NRK Troms som først omtalte saken.

– Jeg er fornøyd med dommen. Det fortjente han virkelig etter alt han har gjort, sier mannens fraskilte kone, Ruth Meyer Johansen, sier hun til NRK.

Påtalemyndigheten la ned påstand om 8,5 års fengsel. Straffen ble dermed nedjustert med et år.

Rettsak

Nå venter Meyer Johansen på at saken vedrørende deres bortføring skal opp i retten.

– Nå er det bare å vente på dato til rettsaken min kommer opp, så skal det kjempebra å bli ferdig med alt.

Anke

Da fembarnsfaren er uenig i bevisvurderingen, opplyser hans advokat Nils Christian Nordhus at de har bestemt seg for å anke dommen.

– Vi kommer til å anke saken, der vil vi også vurdere å be om at dommen oppheves av lagmannsretten på grunn av saksbehandlingsfeil. Dette er noe vi skal vurdere nøye i dagene som kommer, sier Nordhus til NRK.

Videre forteller forsvareren til statskanalen at mannen reagerte med skuffelse da dommen ble kjent. De skal begge være overrasket av utfallet.

– Jeg er overrasket, og derfor støtter jeg også hans standpunkt om at vi må anke og forsøke å oppnå en annen vurdering. Samtidig er det en trøst for han å vite at i tidligere terrorsaker hvor det har blitt en domfellelse i første instans, har man oppnådd frifinnelse i andre instans. Så han håper og tror han vil få en annen vurdering når vi går videre med saken.