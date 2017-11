Dette skjedde i natt mens du sov

nyheter

Det har vært stille på twitter og i gatene denne natten får Folkebladet beskjed om hos politiet.

– Ja det stemmer, det har skjedd svært lite i natt, informerer Karl Erik Thomassen på politiets operasjonssentral.

Innenriks

I Tana har politiet vært en leteaksjon etter en savnet person. I natt ble vedkommende funnet i en hytte i Alleknjarg sterkt nedkjølt. I følge politiet i Finnmark sin Twitterkonto blir mannen fulgt opp av helse.

I Sulitjelma kjørte i natt en bil utenfor veien og havnet ned i en elv. I bilen var det to ungdommer. Anbulanse ble kjørt ut og politiet i Nordland valgte å opprette sak da fører av bil ikke hadde gyldig førerkort, skriver de på Twitter.

En 79 år gammel mann som mandag ble meldt savnet etter en jakttur, ble ved 23-tiden funnet død i Tinn i Telemark. Dødsårsaken er ikke klar, men politiet sier til NTB at de ikke mistenker noe kriminelt.

Snapchat melder selv på sin Twitterside at noen brukere av bildemeldingstjenesten opplever problemer med appen. De legger til at de jobber med saken, og anbefaler brukerne ikke å logge ut fra kontoen i mellomtiden. På morgenkvisten er det enkelte brukere som melder om at tjenesten fungerer delvis.

Utenriks

Gjennom sinnrike systemer slipper multinasjonale gigantselskaper som Nike og Apple unna skatt, viser nye Paradise Papers-avsløringer. Les mer om saken her.

Mannen som skjøt og drepte 26 personer i en kirke i Texas, ble skutt to ganger av en tidligere våpeninstruktør før han skjøt seg selv. Her kan du lese denne saken.

USAs president Donald Trump startet tirsdag sitt besøk i Sør-Korea mens forholdet til Nord-Korea blir stadig mer spent. Les saken her.

Mangemillionæren Chisako Kakehi (70) er dømt til døden for drap på ektemannen sin og to elskere. Hun har fått tilnavnet «sort enke» etter edderkoppen som dreper hannen etter paring, skrive VG på sin oppdatering på Nyhetsdøgnet.



To åtte år gamle gutter døde da en 52 år gammel kvinne krasjet en bil inn i et klasserom i Sydney. Politiet etterforsker hendelsen som en ulykke, skriver NTB.