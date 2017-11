Strammer inn på bruk av bilbelter

nyheter

Det var 29. september at en Mercedes Geländewagen feltvogn fra 80-tallet kolliderte med en militær lastebil i Målselv.

Fire soldater fra Setermoen ble skadet i ulykka. De satt usikret bak i feltvogna, som er fra 1984 og ikke utstyrt med bilbelter bak.

Krav

For mens rens rutebusser har krav til bilbelter, er Forsvarets feltvogner så gamle at de klassifiseres som veteranbiler og slipper belter. I alle fall til nå.

​Nå settes det forbud mot administrativ transport av usikret personell på offentlig vei, men det skal fortsatt tillates internt i skyte- og øvingsfelt og militærleire samt under øvelser hvor øvingsområde er rekvirert, skriver Forsvarets Forum.

Avdelingene må erstatte bruken av feltvogner med leiebiler og buss.

I de tilfeller hvor personell transporteres usikret, skal fartsgrensen senkes fra 50 til 40 kilometer i timen.

Hjelm og vest

De nye reglene sier også at det bør brukes hjelm og vest i transportsituasjoner der personell ikke er sikret i kjøretøy.

Og forbudet mot å blande personell og materiell usikret bak i samme kjøretøy opprettholdes. I tillegg innføres det restriksjoner mot å trekke henger når det er personell bak i feltvogna.

– Jeg er fornøyd med at vi nå får et forbud mot administrativ transport med usikret personell og at vi får ned hastigheten. Vi har også erfaring med at bruk av hjelm gir færre skader, sier Hærens hovedverneombud Thomas Norman Hansen til Forsvarets Forum.